Paris, France

Les fonctionnaires et cheminots en grève ce jeudi manifesteront dans l'après-midi à Paris. Deux cortèges différents sont prévus. Les cheminots se rassembleront dès 12h30 devant la gare de l'Est (rue du 8 mai 1945). Les fonctionnaires ont rendez-vous à la même heure, devant la gare de Bercy Bourgogne-Pays d'Auvergne. Les deux défilés prendront la direction de la place de la Bastille où la manifestation prendra fin aux environs de 18 heures.

[#Circulation] Demain, deux #manifestations se dérouleront dans #Paris à partir de 12h30 en direction de place de la Bastille. Pour plus d'informations, consultez notre communiqué de presse https://t.co/msNRQ5xUgtpic.twitter.com/DclL8Svldb — Préfecture de police (@prefpolice) March 21, 2018

Les 10e et 11e arrondissements en partie fermés à la circulation

La Préfecture de police de Paris a prévu de boucler le secteur de gare de l'Est dès ce midi. Il vous sera impossible de circuler en voiture à l'intérieur d'une large zone délimitée par les rues Louis Blanc, d'Hauteville, du Château-d'Eau et du Quai de Jemmapes. La circulation dans les 10e et 11e arrondissements sera compliquée puisque le défilé prendra ensuite la direction de la place de la Bastille en passant par la rue du Faubourg Saint-Martin, le boulevard Magenta, la place de la République, le boulevard du Temple, le boulevard des Filles du Calvaire et le boulevard Beaumarchais. Les rues voisines seront fermées en fonction de l'avancée du cortège.

Les abords de la gare de Bercy à éviter également

Il vous sera aussi impossible de circuler aux abords de la gare de Bercy. Aucune voiture ne pourra passer à l'intérieur d'un périmètre délimité par les quais de Bercy et de la Rapée, rue de Bercy, avenue Daumesnil, rue Taine et rue Joseph Kessel. À partir de 14h30, le cortège s'élancera direction place de La Bastille en empruntant les rues suivantes : boulevard de Bercy, rue de Charenton, avenue Daumesnil et la rue de Lyon.

Dans le quartier de la Bastille, aucune circulation ne sera possible à l'intérieur du secteur suivant : boulevard Bourdon, boulevard Henri IV, rue de Sully, quai des Célestins et rue Saint-Antoine.

La fin de la manifestation est prévue à partir de 18 heures, place de la Bastille.

Suivez en direct cette journée de mobilisation ici.