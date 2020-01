Grève du 24 janvier : à quoi faut il s'attendre en Côte-d'Or ?

Le projet de loi sur les retraites est présenté ce vendredi 24 avril en Conseil des ministres. Sur le terrain, les grèves et les manifestations continuent. On fait le point sur les perturbations attendues en Côte-d'Or.

Dijon, France

Les enseignants

Dans les écoles maternernelles et primaires, le syndicat Snuipp FSU 21 annonce au moins 25 établissements fermés ce vendredi 24 janvier. Des chiffres établis d'après un panel de 54 écoles, soit un tiers des établissements du département où 38% des enseignants se sont déclarés grévistes.

Pour les collèges et les lycées, c'est plus compliqué de donner des prévisions puisque les grévistes ne sont pas tenus de se déclarer à l'avance.

Les transports en commun

Bus et tram

Dans l'agglomération dijonnaise, Divia annonce 68% du trafic ce vendredi pour les bus et tram. Dans le concret, pour les Tram, il faudra patienter huit minutes entre chaque rame en journée et quinze minutes en soirée sur les deux lignes T1 et T2. C'est un peu plus compliqué pour les bus, avec un passage toute les 20 à 25 minutes pour les lianes mais seulement toutes les 50 minutes pour la ligne F42 et aucun bus pour les Corol. Attention, il n'y aura aucun bus en soirée.

Trains

La SNCF prévoit 9 TGV sur 10 et 6 TER sur 10 en circulation aujourd'hui.

Dans les administrations, des guichets risquent de rester fermés aujourd'hui. Mais tout ça se décide au cas par cas