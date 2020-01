Grève du 24 janvier: à quoi s'attendre dans le Nord-Pas-de-Calais?

Lille, France

Après des retraites aux flambeaux hier soir, notamment à Lille, les opposants à la réforme des retraites sont déterminés à faire plier le gouvernement, pour cette 7è journée nationale de grève et de manifestations.

La Sncf annonce peu de perturbations: un trafic TGV quasi-normal et 6 TER sur 10 en circulation.

Dans la métropole lilloise, Ilevia annonce des perturbations sur les lignes de bus dans le secteur de Roubaix et Tourcoing, avec des fréquences modifiées et des amplitudes réduites. Sur le reste du réseau, le trafic sera normal, tout comme sur les lignes de métro et de tramway.

A Douai, le réseau de bus Evéole sera également touché par le mouvement, sur les lignes 8, 14 et 15. La navette Binbin qui circule dans le centre ville et plusieurs services scolaires ne devraient pas fonctionner. Une permanence téléphonique se tiendra dès 5h15 ce vendredi matin au 03 27 95 77 77 et les voyageurs qui ont téléchargé l'application recevront une alerte info plusieurs fois par jour en fonction du trafic.

Dans l'enseignement, 48 écoles devraient afficher 100% de grévistes dans le Nord, 39 dans le Pas-de-Calais.

On est bien loin du millier d'écoles sans enseignant, le 5 décembre dernier, dans la région.

A l'appel de l'intersyndicale, la manifestation régionale s'élancera à 14h30 de la Porte de Paris à Lille.