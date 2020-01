Grève du 24 janvier : les principales manifestations et perturbations à prévoir en Franche-Comté

Franche-Comté, France

Plusieurs manifestations sont prévues ce vendredi matin pour cette 7ème journée d'action contre la réforme des retraites, le jour où ce texte est présenté en conseil des ministres. A Besançon, rassemblement à 10h30 sur le parvis de la gare Viotte. Pendant le défilé, il y aura une action devant le site du rectorat de l'avenue Carnot. Tous les enseignants et le personnel de l'Education nationale jetteront des outils de travail pour montrer qu'ils rendent leur tablier. Il y aura des prises de parole devant la Préfecture du Doubs.

A Dole, rendez-vous aussi à 10h30 avenue de Lahr pour une manifestation dans le centre-ville. A Lons Le Saunier, le rassemblement est prévu à 14h30, place de la Liberté. A Saint Claude, rendez-vous donné à 10h30, place du 9 Avril. A Vesoul, un rassemblement doit avoir lieu à 10h place Beauchamp. A Montbéliard, la manifestation doit partir à 14h au départ du Rond-point du Pied des Gouttes.

Des perturbations à prévoir dans les transports

Le trafic des bus et des tramways est perturbé ce vendredi matin sur le réseau Ginko à Besançon et ses environs. La direction annonce des perturbations sur les deux lignes de tramway et les lignes de bus de L3 à L12 inclus.

50% des écoles en grève

Dans les écoles, le syndicats SNUIpp FSU annonce 50 % d'enseignants en grève dans le Doubs. Plusieurs écoles sont fermées dont Saint-Juan, Boussières, Passavant, Liesle, Les Ecorces, Valonne, Vyt-les-Belvoir ou à Besançon : les prés de Vaux, Fontaine-Argent, Bersot, maternelle Granvelle et Chaprais.

Trafic légèrement perturbé sur les rails

A la SNCF, le trafic est perturbé pour les TER avec 7 trains sur 10. Pour la Franche Comté, les perturbations concerneront surtout les axes Dole – Frasne – Pontarlier et Besançon Viotte – Besançon Franche-Comté TGV. Les TGV rouleront normalement.