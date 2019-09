Grève du 24 septembre : à quoi s'attendre en Isère ?

On ne sait pas combien de personnes seront dans les rues pour cette "rentrée syndicale" mais on prévoit déjà des perturbations sur les réseaux de transports du département

Un mouvement social national est prévu ce mardi 24 septembre dans toute la France contre le projet de loi du gouvernement. Au cœur des débats également la défense des services publics, notamment la santé et les écoles. Plusieurs groupes et syndicats ont rejoint cet appel ou appelé à le faire. Difficile de savoir combien de personnes seront effectivement dans les rues ou en grève, mais il est déjà possible de prévoir quelques perturbations en Isère.

Des problèmes dans les transports

Du côté de la SNCF, deux tiers des TER et un tiers des intercités ne circuleront pas. Des autocars seront mis en place mais ça ne remplacera pas intégralement les trains. Il faut regarder sur internet ou appeler le numéro Allo TER 09 69 32 21 41 (appel non surtaxé) pour en savoir plus, ou bien adresser votre question sur twitter directement à @SNCFTERAURA en mentionnant votre numéro de ligne.

Du côté de la TAG à Grenoble ça coince aussi. Les tramway A, B, C, D et E circuleront approximativement entre 5h et 20h, à des fréquences moins soutenues que d'habitude. Les bus Chrono de 1 à 7, eux, rouleront entre 6h et 19h. Évidemment, tout dépendra aussi de ce qu'il se passe dans la rue. Le réseau Ruban à Bourgoin-Jallieu pourrait être perturbé sur les lignes C, D et M à cause de la manifestation dans le centre-ville.

Les services municipaux également touchés

Le mouvement de grève sera suivi par certains agents municipaux. À Vienne le service qui gère les titres de séjour sera fermé tout l'après-midi. À Roussillon, une trentaine d'employés municipaux sur les cent que compte la commune seront en grève. Ça peut sembler beaucoup mais ce n'est pas inhabituel dans cette commune, et on assure du côté de la ville que les perturbations seront minimes.

En réalité c'est surtout dans les écoles que l'on va ressentir cette grève. À Roussillon l'école Langevin n'assurera pas les temps périscolaires du matin et du soir. Pareil au groupe scolaire Louise Michel de Bourgoin-Jallieu. À Vienne, pas de cours ni de ni d'accueil matin et soir ou de cantine à la maternelle de l'Île ni au groupe Lafayette. À l'école Jean Moulin les cours n'auront pas lieu, mais les élèves pourront être accueillis quand même. Enfin, à Grenoble on ne sait pas encore si les cours seront maintenus dans les établissements mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y aura pas de cantine car les livraisons de repas ont été annulées pour toutes les écoles.

Du côté des rassemblements, plusieurs sont prévus en Isère : à 10h place de la République à Roussillon et place St Michel à Bourgoin-Jallieu, 11h30 place Félix Poulat à Grenoble et 14h place du Champ de mars à la Tour-du-Pin.

La grève sera également suivie à Radio France : la diffusion de nos programmes sera donc perturbée ce mardi matin.