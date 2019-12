Ce mercredi 25 décembre, jour de Noël et jeudi 26 décembre, la grève se poursuit à la SNCF contre le projet gouvernemental de réforme des retraites. Le trafic des trains reste très perturbé encore en PACA en cette veille de Noël. Retrouvez les prévisions détaillées dans la région.

Grève du 25 et 26 décembre : trafic SNCF toujours très perturbé en PACA

PACA, France

C'est Noël, mais c'est aussi le 21e jour de grève à la SNCF et les grévistes restent mobilisés contre la réforme des retraites. Le taux de grévistes a légèrement augmenté à 9,8% mardi matin, selon la direction du groupe public. Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, près de la moitié (49,3%) des conducteurs, plus du quart (29,4%) des contrôleurs et 12,6% des aiguilleurs étaient grévistes, le jour du réveillon de Noël.

La grève contre la réforme des retraites, qui perturbe fortement le trafic ferroviaire depuis le 5 décembre, a déjà occasionné un manque à gagner de 400 millions d'euros à la SNCF, a déclaré son patron Jean-Pierre Farandou. "Le conflit n'est pas terminé, et il est encore trop tôt pour faire le bilan complet" mais "au bout de vingt jours, on est à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'aura pas été réalisé dans la période".

De nouvelles perturbations sont prévues sur la circulation des trains ce mercredi 25 et ce jeudi 26 décembre. Découvrez toutes les prévisions en PACA. La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements et indique que les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.

Par ailleurs, les prévisions de la SNCF pour le week-end des 28 et 29 décembre, deuxième vague de départs en vacances, seront dévoilées vendredi après-midi.

Les prévisions de trafic en PACA pour les 25 et 26 décembre

TER : 3 circulations sur 10

Les circulations commenceront en deuxième partie de matinée ou l'après-midi pour certains axes.

Marseille - Avignon via Arles : 2 trains TER

: 2 trains TER Marseille - Avignon via Cavaillon : 2 trains TER

: 2 trains TER Avignon - Orange : 2 trains TER

: 2 trains TER Avignon - Carpentras : aucune circulation

: aucune circulation Marseille - Miramas via Rognac : 4 trains TER

: 4 trains TER Marseille - Miramas via Martigues : aucune circulation

: aucune circulation Marseille - Aix : 6 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 6 trains TER + desserte restreinte par autocar Marseille - Aubagne - Toulon : 18 trains TER

: 18 trains TER Toulon - Hyères : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Toulon - Les Arcs : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Les Arcs - Cannes : 2 trains TER

: 2 trains TER Marseille - Nice : 4 trains TER

: 4 trains TER Cannes - Grasse : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Cannes - Nice - Vintimille : 24 trains TER

: 24 trains TER Nice - Breil - Tende : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Marseille - Briançon : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Grenoble - Gap : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Valence - Gap - Briançon : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Gap - Briançon : 2 trains TER + desserte restreinte uniquement par autocar

: 2 trains TER + desserte restreinte uniquement par autocar Marseille - Lyon : aucune circulation TER

: aucune circulation TER Marseille - Montpellier : aucune circulation TER

TGV Sud Est : trafic très perturbé

À partir du mardi 24 décembre 2019, tous les trains ouverts à la réservation sur OUI.sncf jusqu’au dimanche 29 décembre inclus sont garantis de circuler.

Intercités : trafic très perturbé

Marseille - Bordeaux : 1 aller-retour le 26 seulement

: 1 aller-retour le 26 seulement Trains de nuit Paris – Briançon : aucune circulation pour les nuits du 25 au 26 et du 26 au 27 décembre

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre train est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

La circulation des trains est perturbée sur l'ensemble des lignes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

Autocar, covoiturages, échanges et remboursements

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.

Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables. L’échange et/ou le remboursement peuvent s’effectuer en gares, en boutiques, aux bornes libre-service, dans les agences de voyage, sur le site et l’appli OUI.sncf.