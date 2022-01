Grève du 27 janvier : "Après 21 ans de carrière, je gagne 1.800 euros brut, c'est de la survie"

La journée de mobilisation de ce jeudi 27 janvier pour les salaires et l'emploi devrait être particulièrement suivie dans les établissements scolaires. Enseignants, mais aussi personnels administratifs et agents municipaux se mobilisent. Au centre des proccupations : les salaires qui sont bloqués.

C'est une journée de mobilisation nationale, intersyndicale et interprofessionnelle qui est prévue ce jeudi, pour demander notamment l'augmentation de tous les salaires, des allocations et des pensions de retraite. À Marseille, le mouvement pourrait être particulièrement suivi dans les établissements scolaires où les professeurs mais également les personnels administratifs et agents municipaux se mobilisent.

"Quand on monte d'un échelon, on gagne 10 euros de plus... Quand je vois ma facture d'électricité, ce n'est pas 10 euros de plus, elle a carrément doublé."- Fatima, Atsem à Marseille (15e)

Beaucoup de ces grévistes rencontrés par France Bleu Provence tiennent le même discours : avec nos salaires, on n'y arrive plus. Fatima est Atsem dans une école du 15e arrondissement de Marseille. Après 21 ans d'ancienneté, elle gagne 1.800 euros brut par mois, "imaginez-vous ce que ça donne en salaire net ! Quand on monte d'un échelon, on gagne 10 euros de plus... Quand je vois ma facture d'électricité, ce n'est pas 10 euros de plus, elle a carrément doublé !" Le constat est le même quand elle va faire les courses au supermarché : "Avant avec 50 euros on remplissait un caddy, maintenant on ne le remplit plus. C'est de la survie".

"On a une explosion de la charge de travail, une démultiplication de nos missions sans aucune augmentation de salaire."- Rémi, enseignant en lycée à Marseille (13e)

Rémi Raynaut est enseignant en sciences économiques et sociales au lycée Simone Veil dans le 13e arrondissement de Marseille. Il partage le même constat : "On a une explosion de la charge de travail, une démultiplication de nos missions sans aucune augmentation de salaire. On augmente les heures supplémentaires obligatoires pour des salariés qui sont déjà épuisés !"

"Je travaille à temps plein et je gagne un peu moins de 1.300 euros net par mois."- Alex, assistante d'éducation à Marseille (5e)

Alex a 32 ans. La jeune femme est assistante d’éducation (AED) au lycée Marie Curie dans le 5e arrondissement de Marseille. Elle explique que depuis la crise sanitaire et la multiplication des cas de Covid dans l’établissement, ses missions ont explosé… mais pas son salaire ! "Je travaille à temps plein et je gagne un peu moins de 1.300 euros net par mois". Depuis le début de l'année 2022 son travail est devenu de plus en plus compliqué avec les cas de Covid qui se multiplient. Ce sont 183 cas de Covid qui ont été déclarés dans l'établissement depuis le 1er janvier mais "on n'a pas plus d'effectifs [...] on joue les secrétaires médicales. En plus de tout ce qu'on avait à faire, on est devenu une garderie". Un ras-le-bol qui pousse la jeune femme à être en grève ce jeudi.

Plusieurs cortèges sont annoncés ce jeudi en Provence