Grève du 27 janvier : environ 900 manifestants dans les rues de Cherbourg

L'intersyndicale avait appelé toutes les professions à faire grève pour défendre le pouvoir d'achat. Les manifestants étaient une centaine au rassemblement d'Avranches, plus de 200 à Saint-Lô et environ 900 à Cherbourg-en-Cotentin.

"Augmentez les salaires, augmentez les pensions !" ou "Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère", voilà les slogans qu'on pouvait entendre dans le cortège de la manifestation de Cherbourg-en-Cotentin ce jeudi 27 janvier. L'intersyndicale (CGT, Fo, FSU et Solidaires) avait appelé toutes les professions à la grève pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Environ 900 personnes ont défilé à Cherbourg.

"Les salaires ne suivent pas"

Anne est comptable, elle est venue pour se "battre pour l'ensemble de la population". Pour elle, "les salaires ne suivent pas" face à des dépenses qui augmentent. "Aujourd'hui, quelqu'un qui vit en dehors de Cherbourg, qui doit prendre son véhicule et qui a plusieurs enfants, je pense que le pouvoir d'achat ne suit pas et les salaires ne vont pas avec," estime Anne. Mêmes revendications chez Jérémy qui n'y arrive pas face à l'inflation : "ça ne fait que augmenter, augmenter et on n'arrive pas à finir les fins de mois," explique cet agent de sécurité. Jérémy est donc venu manifester à Cherbourg et "tirer la sonnette d'alarme".

Dans le cortège cherbourgeois, on rencontre aussi beaucoup de retraités. C'est le cas de Stéphane. Il est en pré-retraite après avoir travaillé des années confronté à l'amiante sur les chantiers navals et dans 6 mois il sera pleinement en retraite. Aujourd'hui, il s'inquiète de son pouvoir d'achat quand ce moment arrivera : "Les pensions ont été réévaluée de 1,1% mais l'inflation l'année dernière était de presque 3% donc il y a un manque à gagner certain."

Les professions de l'éducation toujours mobilisées

Il y a deux semaines, les enseignants étaient dans la rue pour protester contre les changements permanents de protocole sanitaire et le manque de moyens dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, ils étaient encore nombreux à s'être mobilisés. Anaïs est l'un d'entre eux, pour elle, "il y a quelques mesures qui ont été prises mais ce n'est pas suffisant." "Je suis remplaçante," souligne l'enseignante, "et je vois bien le bazar que c'est dans les établissements." A ces problématiques, s'ajoute celle du pouvoir d'achat : "Etant remplaçante, j'ai beaucoup de frais liés au gazole et l'indemnisation n'a pas augmenté alors que les prix flambent."

Olivier Lechèvre est délégué au syndicat enseignant Snudi-Fo et il souligne le problème des salaires dans l'éducation : "Les rapports montrent que les enseignants sont très mal payés en France pour un nombre d'heures qui est au moins égal à celui de la plupart des pays de l'OCDE." Cet enseignant, lui aussi remplaçant en primaire, est donc venu défendre "les salaires, le niveau de vie, le pouvoir d'achat".

Ces manifestants, toutes professions confondues, espèrent que la mobilisation du jour provoquera une prise de conscience sur la question du pouvoir d'achat chez les employeurs et l'Etat.