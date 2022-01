Grève pour la revalorisation des salaires ce jeudi : à quoi s'attendre en Sarthe ?

Ce jeudi 27 janvier marque une nouvelle journée de contestation face à la politique du gouvernement. En Sarthe, plusieurs actions sont prévues. On fait le point sur les perturbations à anticiper dans les écoles et les transports notamment.

Deux semaines après la très forte mobilisation au sein de l'Education nationale en Sarthe, c'est un nouveau test pour les organisations syndicales et le gouvernement. Ce jeudi, c'est une grève interprofessionnelle qui est organisée pour réclamer une hausse des salaires, des pensions et des minimas sociaux face à l'inflation.

A cette occasion, la rédaction de France Bleu Maine fait le point sur les perturbations et les différentes manifestations à prévoir ce jeudi.

Une grève sans véritable impact sur les transports

Pour les Sarthois qui ont besoin des transports en commun pour se rendre au travail ou à l'école par exemple, les déplacements ne devraient pas être trop compliqués.

Aucune suppression d'Intercités ou de TGV. Et un impact très minime sur les TER.

Dans l'agglomération du Mans, les bus de la Setram circuleront normalement . En revanche, la fréquence des trams sera celle des horaires de vacances (toutes les 9 minutes sur les deux branches, toutes les 4'30 sur le tronc commun). Et des perturbations sont à prévoir en raison de la manifestation en début d'après-midi au Mans

Pour les cars ALEOP de la Région, plusieurs lignes régulières et scolaires seront perturbées. Mais rien à voir avec la grève : c'est le Covid qui perturbe l'organisation du travail.

L'accueil périscolaire perturbé au Mans

Qu'en est-il du mouvement au sein des établissements scolaires ? Selon les chiffres du rectorat, on devrait compter 8% de grévistes parmi le personnel des écoles maternelles et élémentaires. Là où les perturbations vont être vraiment visibles, c'est sur le temps périscolaire. 63 accueils sur 234 sont supprimés dans la ville du Mans. Les accueils des écoles du Villaret et de la Cité des Pins sont fermées.

Plusieurs cortèges et manifestations dans la Sarthe

Une manifestation est prévue au Mans, devant les grilles de la préfecture à 13h30, à l'appel de l'intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires et CNT) et du syndicat étudiant Unef.

Mais d'autres actions locales vont avoir lieu :