Grève du 27 octobre : la CGT appelle à trois rassemblements dans la Manche

La CGT appelle les manifestants à se rassembler à Cherbourg, Granville et Saint-Lô en ce jour de grève interprofessionnelle.

C'est le troisième appel à la grève de la CGT depuis la rentrée. Ce jeudi 27 octobre, nouvelle mobilisation sur la question du pouvoir d'achat et dans la Manche, trois rassemblement sont prévus à 10h30 à Cherbourg, Saint-Lô et Granville. La FSU, syndicat de la fonction publique, appelle, elle, à rejoindre ces manifestations. Les revendications restent inchangées : hausse de 10% du point d'indice de la fonction publique et indexation des salaires sur l'inflation.

ⓘ Publicité

Mobiliser pendant les vacances

Cette nouvelle grève tombe pourtant en pleine période de vacances scolaires. Difficile de mobiliser dans ces conditions, surtout quand on représente en grande partie des enseignants, mais "c'est aussi un moyen pour justement ceux qui n'ont pas la possibilité de faire grève, de se joindre au mouvement sans avoir de perte de salaire," estime Martine Quesnel, co-secrétaire départementale de la FSU de la Manche, qui concède qu'il reste plus facile de rassembler après les vacances dans l'Éducation nationale.

Même si sacrifier une journée de salaire pour faire grève peut coûter cher dans un contexte économique tendu, pour Salim Azouaou, secrétaire général de l'union locale CGT de Cherbourg, "les salariés se disent c'est peut être le moment." Pour autant, des deux syndicats, aucun ne se risque à estimer l'affluence dans les rues ce jeudi.

Inscrire un mouvement de fond

C'est la logique que veut initier la CGT : inscrire un mouvement de fond sur ses revendications. Salim Azouaou, considère que les grèves dans les raffineries ces dernières semaines ont initié ce mouvement. "C'était un moment déclencheur," estime le syndicaliste, "sur les dernières mobilisations, il y a eu beaucoup de grévistes." Le représentant renchérit : "ça commence à bouger un petit peu dans les boîtes." Pour Salim Azouaou, l'objectif de ces journées de grève multiples est de mettre les enjeux du pouvoir d'achat au cœur du débat et de sensibiliser les salariés pour qu'ils lancent des négociations chacun dans leur entreprise, "même si on ne les retrouve par toujours dans la rue."

Une nouvelle journée de mobilisation est déjà prévue le 10 novembre et le mouvement se poursuivra s'il n'y a pas de réponses apportées aux revendications préviennent la CGT et la FSU.