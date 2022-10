Grève du 27 octobre : "Si moi j'ai des difficultés, comment font ceux avec des revenus plus bas ?"

Les syndicats s'y attendaient, la mobilisation a été faible à Cherbourg pour cette troisième grève depuis la rentrée qui tombe sur les vacances scolaires, ce jeudi 27 octobre. À peine 300 personnes dans les rues de Cherbourg pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat et demander des augmentations de salaires pour faire face à l'inflation. Pour autant parmi les présents, beaucoup de personnes issues des classes moyennes et qui subissent de plus en plus cette inflation.

Des classes moyennes "qui font attention"

Ils le disent eux-mêmes, ce ne sont pas "les plus à plaindre". Pourtant le quotidien devient de plus en plus compliqué à gérer financièrement pour ces salariés ou retraités aux revenus intermédiaires. Élodie travaille dans les ressources humaines pour la ville de Cherbourg et elle regarde à la dépense : "Les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Moi, je suis à environ 1.700€ par mois. On a un loyer, les impôts et toutes les charges courantes, et on se dit qu'on ne va pas acheter ça ce mois-ci parce qu'on ne peut pas."

Ancien enseignant, Raymond a 1.500€ de retraite mais face à l'inflation, il est obligé de faire des choix dans ses dépenses. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les retraités doivent aussi faire des choix. "Je voulais faire plaisir à mes petits enfants, je vais faire autrement," s'attriste Raymond, ancien enseignant avec une pension de 1.500€. Le retraité adapte son caddy à la situation : "On n'achète plus de marque, on descend de gamme..."

L'énergie : la grosse tension dans les budgets

"Je fais Les Pieux - Cherbourg tous les jours pour aller travailler," indique Élodie. Cela représente près de 45 kilomètres aller-retour, alors face aux prix élevés du carburant, "ça commence à chiffrer" au moment du plein, constate la fonctionnaire.

La facture grimpe également pour se chauffer. Sylvie a pu partir à la retraite il y a un an. Elle travaillait comme dessinatrice chez le constructeur Naval Group à Cherbourg. Elle a un peu plus de 2.000€ de revenus par mois, un revenu a priori confortable mais sa facture de gaz a pris 40% en un an. "On fait très attention, on se rationne," explique-t-elle, mais la situation l'inquiète. "Si moi j'ai des difficultés, comment font les personnes qui ont des revenus beaucoup plus bas ?" interroge la retraitée qui compte rester mobilisée.

La CGT s'y attendait en période de vacances scolaires, le mouvement a été peu suivi ce 27 octobre mais elle espère une plus grosse mobilisation le 10 novembre. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

La CGT a déjà prévu une nouvelle manifestation le 10 novembre, soit après les vacances scolaires. Elle espère donc que son message sera mieux entendu que ce jeudi. D'après le syndicat, les deux autres rassemblement du jour dans le département à Granville et Saint-Lô ont réuni 150 personnes à eux deux.