Grève du 28 mars à La Rochelle : les syndicats bloquent le dépôt de bus de Labord

Lors de la 10ème journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi, les syndicats, dont la CGT Transports Urbains de la Rochelle, ont bloqué le dépôt de bus de Lagord, près de la Rochelle.

Ils étaient des dizaines, rassemblés près du rond-point de Lagord. Vêtus des gilets aux couleurs de leurs syndicats, les grévistes se sont postés sur l'avenue du 8 mai 1945 pour bloquer les accès à la ville mais aussi la sortie du dépôt de bus. Panneaux de signalisation couchés et pneus en feu ont rendu impossible le passage de véhicules dès 5h15 du matin.

"Il ne veut rien entendre là-haut, donc il y a un moment où il faut bloquer", selon Frédéric Rousseau, délégué CGT à la Régie des transports communautaires Rochelais (RTCR), "il y a eu des manifestations "tranquilles" mais ça n'a rien changé, donc ça va continuer". C'est la seconde fois en quinze jours qu'ils bloquent les entrées et les sorties du dépôts.

"Si on ne le fait pas, qui va le faire ?"

A quelques mètres de là, dans le dépôt, quelques conducteurs bloqués patientent, d'autres s'occupent comme ils peuvent, disent avoir "réorganisé leur journée en fonction de ce blocage" et "soutenir l'action". Parmi les salariés de la RTCR, quelques téméraires ont pris le chemin du rond-point bloqué. Alain à 51 ans et en est à son dixième jour de grève : "Je ne me vois pas faire ça jusqu'à 64 ans, ou alors on va vraiment être dangereux sur la route", lâche en soupirant celui qui travaille depuis l'âge de 16 ans. "Si on ne durcit pas le mouvement, on n'est pas entendu. On gène tout le monde, ça ne fait pas plaisir... Nous on perd une journée, mais bon, si on ne le fait pas, qui va le faire ?"

Il est venu avec ses collègues Nathalie et Emmanuel* soutenir les dockers, ou encore le personnel hospitalier et des salariés d'Alstom également rassemblés pour l'occasion, sur le rond-point.

"On bloque pour les générations futures"

"Il ne nous reste plus que ça pour manifester. Ca nous sert aussi à sensibiliser la population, même si elle nous soutient déjà largement", selon Abdoulaye Ndiaye secrétaire général de l'union locale CGT La Rochelle, "on bloque, on fait des filtrage pour nous, pour eux et pour les générations futures", précise-t-il, comme beaucoup de gréviste présents. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grève le 6 avril.

*Le prénom a été modifié.