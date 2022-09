Grève du 29 septembre : en Seine-Maritime et dans l'Eure, des perturbations à prévoir

A l'appel de plusieurs syndicats, une grève nationale se tient ce jeudi 29 septembre. Une grève pour défendre le droits des travailleurs, pour protester contre la futur réforme des retraites mais surtout pour la défense du pouvoir d'achat. En Seine-Maritime et dans l'Eure, ce mouvement aura des conséquences. Certains services sont impactés.

Transports en commun perturbés

A Rouen, le réseau Astuce a détaillé ce mercredi son plan et la fréquence de ses bus et métros. Il assure que 100% des métros rouennais circuleront entre 6h et 19h40. 81% des lignes TEOR sont assurés entre 6h30 et 19h30. Avant et après ces horaires, il n'y aura pas de service. Les lignes scolaires ne sont pas impactées par cette grève.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au Havre, les tramways circuleront de 4h à 00h selon le réseau LIA. Et les bus de 6h à 19h.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ecoles fermées, cantines et périscolaires perturbés

Au Havre, il n'y aura pas de cantines dans la quasi totalité des écoles. De même qu'à Dieppe (écoles élémentaires Richard Simon, Louis de Broglie, etc). Les services d'accueil matin et soir sont aussi fortement perturbés (école maternelle Marie Curie, Blainville, etc). A 16h30, les parents devront récupérer leurs enfants. A Dieppe, toutes les crèches seront ouvertes, annonce la ville.

A Rouen, cinq écoles sont complètement fermées. Deux écoles maternelles (Jean-Hachette et Thomas-Corneille) et trois écoles élémentaires (Benjamin-Franklin, Bachelet et Charles-Nicolle). Dans les écoles maternelles et élémentaires que comptent la ville (64), 28 d'entre elles auront leur cantine fermée. Un pique nique sera alors soit fourni par la Ville soit les parents devront donner à leur enfant le repas du midi.

Dans l'Eure, pas de perturbations particulières nous fait savoir la ville de Louviers. A Vernon, seulement deux ou trois écoles n'auront pas de cantine sur les 17 que comptent la commune. La garderie du matin et du soir est assurée nous fait savoir la ville.

Une manifestation est prévue ce jeudi depuis le cours Clémenceau à Rouen dès 10h. Au Havre à 10h30 cours de la république. A Evreux, l'après-midi à 14h départ au parking du Bel-Ebat pas très loin de la gare.