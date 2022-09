Grève du 29 septembre : le trafic SNCF perturbé ce jeudi en Occitanie

Le trafic sera perturbé, ce jeudi, sur les lignes TER, Intercités et Ouigo en Occitanie en raison d'une journée de mobilisation interprofessionnelle sur la question des salaires. Plusieurs syndicats (CGT, FSU et Solidaires et les organisations de jeunesse) appellent à manifester dans toute la France pour le pouvoir d'achat, les droits des travailleurs et contre la réforme des retraites.

Des perturbations sont attendues sur les rails : la SNCF prévoit en moyenne 6 TER sur 10 et 1 Intercité sur 2. Il n'y aura aucun train sur la ligne Toulouse-Hendaye. Les trains de nuit ne circuleront pas non plus. 3 trains OUIGO sur 4 circuleront. La circulation sera légèrement perturbée sur le TGV Atlantique

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les voyageurs sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l'appli SNCF et sur leur site des trains LiO.

Plusieurs manifestations sont prévues dans la région : à Toulouse, le cortège partira à 14 heures de la place Arnaud-Bernard pour se diriger vers le Monument aux morts. A Albi, le rendez-vous est donné à 14h30 sur la place du Vigan.