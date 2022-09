La journée nationale de grève interprofessionnelle sur les salaires et le pouvoir d'achat à l'appel de la CGT, Solidaires et FSU s'annonce très suivie dans les écoles et le périscolaire. Plusieurs écoles seront même fermées à Romans-sur-Isère.

Grève du 29 septembre : perturbations dans les écoles et les transports en Drôme et en Ardèche

C'est le premier grand rendez-vous de la rentrée sociale. CGT, Solidaires et FSU (FO et CDFT ne se sont pas associés au mouvement) appellent à une journée nationale de grève sur les salaires et le pouvoir d'achat ce jeudi 29 septembre.

Le mot d'ordre va mobiliser dans les écoles. Dans la Drôme, le Snu-ipp annonce 1 instituteur sur 2 en grève. Les cours seront donc perturbés dans les écoles. A Romans-sur-Isère, sept écoles seront même complètement fermées : les élémentaires Saint-Just et les Balmes et les maternelles Montchorel-République, Saint-Just, Jules-Verne, Jules-Ferry et les Ors. Les personnels de cantine et du périscolaire seront également mobilisés. La ville de Valence annonce d'importantes perturbations pour la restauration et les accueils de loisirs.

Trafic TER très perturbé

En matière de transport, la SNCF annonce que la circulation des trains express régionaux sera "très perturbée" en Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau de bus de l'agglomération Valence-Romans Citéa annonce également des perturbations sur certaines lignes.

Par ailleurs, trois rassemblements sont prévus dans la Drôme (10h à Romans-sur-Isère, 14h à Valence et Montélimar) et quatre manifestations sont annoncées en Ardèche (10h30 à Privas, 14h à Annonay, Aubenas et au Cheylard).