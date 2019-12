Grève du 5 décembre : 71% des enseignants du Doubs en grève dans le premier degré selon le SNUipp

Besançon, France

De mémoire de syndicaliste, on n'avait jamais vu ça : dans le Doubs 71% d'enseignants de maternelle et primaires se sont déclarés grèvistes. Il y aura ce jeudi au moins 112 écoles fermées, sur 444 dans le département. Des chiffres inédits depuis de nombreuses années selon le SNUipp-FSU ddu Doubs. Son co-secrétaire départemental Romain Champion était notre invité ce mercredi matin.

Une incertitude énorme" - Romain champion co-secrétaire départemental du Snuipp-FSU dans le Doubs

"Il y a une bonne compréhension de la réforme des retraites", explique Romain Champion. "Avant on pouvait connaître le montant de sa retraite avant d'y arriver, là on passe à une retraite à points mais on ne sait absolument pas combien vaudront ces points du coup il y a une incertitude énorme, mais les retraites seront à la baisse puisqu'il n'y a plus de montant garanti du tout."

Une perte de 400 à 900 euros mensuels pour les enseignants

"Pour un enseignant, _la perte va se chiffrer de 400 à 900 euros nets mensuels_", s'indigne encore le co-secrétaire départemental du SUNipp-FSU dans le Doubs. "La seule chose qui compte dans le système à points, c'est le salaire gagné du début à la fin de la vie active", conclut Romain Champion.