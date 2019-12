Grève du 5 décembre : au moins 175 écoles seront fermées en pays de Savoie selon les syndicats

Les cheminots, les enseignants, le personnel de santé - en fait l'ensemble des agents de la fonction publique - entre autres professions, tous sont appelés à faire grève jeudi 5 décembre pour contrer le projet de réforme des retraites souhaité par le gouvernement. La mobilisation s'annonce massive. Au niveau national, notamment la CGT, FO, Solidaires et FSU ont lancé cet appel, rejoints également par l'UNSA en Savoie et en Haute-Savoie.

Les syndicats appellent à faire grève jeudi, mais également à manifester. Un rassemblement est prévu à 9 heures 30 jeudi matin à Albertville, place de la Gare, et à 14 heures à Annecy devant la préfecture et à Chambéry devant le palais de justice. A Chambéry, des pré-cortèges partiront même une heure avant de l'inspection académique, de la CAF avenue Jean-Jaurès et de l'hôpital.

Déjà 175 écoles seront fermées en pays de Savoie selon les syndicats... si ce n'est plus

Tandis que le personnel des collèges et lycées n'a pas l'obligation de se déclarer gréviste à l'avance, celui des écoles (premier degré) doit le faire 48 heures avant de cesser le travail, donc jusqu'à ce lundi soir minuit. Mais d'ores et déjà, selon les syndicats de l'enseignement, 107 écoles devraient être totalement fermées jeudi en Savoie, et 68 en Haute-Savoie. "C'est un chiffre qui est très très important : plus du quart des écoles déjà complètement fermées. Et sachant que d'autres enseignants, dans les autres écoles, seront également en grève" estime Luc Bastrentaz, secrétaire départemental du FSU 73.

A Chambéry, 12 écoles sur les 36 seront fermées confirme pour le moment l'adjointe au maire chargée de l'éducation Muriel Jeandet. "On mettra en place un service minimum d'accueil" ajoute l'élue, qui garantit que chaque enfant sera pris en charge, "on prévoit au moins pour le moment trois lieux d'accueil." Les lieux restent à définir, selon les effectifs, des enseignants pouvant se déclarer gréviste encore jusqu'à ce lundi soir.