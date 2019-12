Grève du 5 décembre : comme partout, le trafic en Bourgogne restera très perturbé vendredi

Comme attendu et sans surprise, la grève contre la réforme des retraites, est particulièrement suivie dans la fonction publique. Le rectorat de Dijon annonce ce jeudi midi près de 39% d'enseignants grévistes. À la SNCF, le trafic est très perturbé et le restera ce vendredi 6 décembre.

Dijon, France

Le premier jour de grève contre la réforme des retraites, est particulièrement suivie dans la fonction publique notamment à Dijon et Côte-d'Or où la majorité des services publics sont fermés ou tournent au ralenti ce jeudi 5 décembre.

Dans l'académie, le rectorat de Dijon annonce près de 39% (38,6%) d'enseignants grévistes. C'est moins qu'au niveau national (46,6%) et on notera un grand écart entre les professeurs des écoles (43,5%) en maternelles et primaires, et les enseignants du secondaire (32,3%) en collèges et lycées.

À la SNCF, trafic très perturbé

À la SNCF, conformément aux prévisions de trafic pour ce jeudi 5 décembre, très peu de trains circulent en gare de Dijon, au départ et à l'arrivée, comme partout en France.

Dans un communiqué, la direction de l'entreprise ferroviaire à Dijon précise "un faible taux de remplissage dans les trains ayant circulé ce matin. Nous devrions avoir une très légère amélioration du plan de transport TER pour la journée de demain sur les axes : Laroche-Paris, Dijon-Laroche, Dijon Is-sur-Tille, Dijon St Amour, Belfort TGV – Delle).

La circulation TGV, Intercités et celle du reste des axes TER devrait rester identique à ce jeudi 5 décembre.