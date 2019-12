Grève du 5 décembre : les perturbations dans le Gard

Gard, France

Difficile de trouver un train ce jeudi. Aucun TER ne circulera en Occitanie. Aucun Intercités. Seulement deux allers-retours Montpellier-Paris et 2 allers-retours Montpellier-Lyon sont prévus.

A Nîmes, des perturbations à prévoir sur le réseau TANGO. Toutefois, les lignes T1, 2, les lignes de 70 à 88, les lignes 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 43, 51, 52, 61, 62, D141, Navette aéroport, TEMPO 200 et TEMPO 106, 107, 109, 113 et 115 circuleront normalement toute la journée. L'après-midi, certaines lignes seront déviées en raison de la manifestation prévue dans le centre-ville.

Perturbations également dans le service des transports LIO gérés par la Région.

De très nombreux enseignants en grève

Dans l'Education nationale, le mouvement s'annonce également très suivi dans le premier comme dans le second degré. "Il faut remonter à 1995 pour voir une telle mobilisation indique Dany Bénézet pour le SNUI PP/FSU. Surtout quand on voit ce qui attend les enseignants. Si on prend en compte la totalité de notre carrière pour le calcul de notre retraite et plus les 6 derniers mois, certains collègues vont perdre entre 800 à 900 euros ... par mois. ". Peu d'enseignants demain dans les classes donc, mais un service minimum d'accueil devrait être assuré dans les écoles. A moins que les ATSEM et le personnel communal ne soient eux aussi en grève. Les parents devraient donc s'organiser pour trouver des systèmes de garde alternatifs.

Les policiers et les avocats mobilisés

Le mouvement sera également suivi par les avocats qui annoncent une journée "justice morte". A Nîmes, le syndicat Alliance de la Police nationale annonce une fermeture symbolique du portail de l'hôtel de police à 12h15. Les policiers sont également invités à ne pas établir de procès verbaux de 10h à15h, sauf urgence. Ils n'interviendront que sur les appels d'urgence.

Plusieurs manifestations sont d'ores et déjà prévues ce jeudi . A 10h à Alès, Bagnols-sur-Cèze et au Vigan. A Nîmes, le départ sera donné à 14h30 depuis le bas de l'avenue Jean-Jaurès.