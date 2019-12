Grève du 5 décembre : dans la Marne, les syndicats attendent une "très grosse mobilisation"

Reims, France

"C'est évident, on attend une très grosse mobilisation" commence sans hésiter Thomas Rose, secrétaire de l'union locale CGT de Reims. Ce mercredi 4 décembre, à la veille de la grève interprofessionnelle, il est l'invité de France Bleu Champagne Ardennes.

Et il précise que des secteurs, pas forcément habitués à débrayer, vont battre le pavé jeudi 5 décembre. "Dans le secteur du champagne, il y a eu un très bon retour, dans les entreprises privées. On a des gens de petites entreprises qui nous demandent "est-ce que je peux faire grève?" Parfois les employeurs disent non. Mais si, tout le monde peut faire grève demain."

Le privé va se mobiliser. Vous verrez des perturbations notamment dans les transports urbains de Reims. "

Différents secteurs en grève, "les cheminots c'est juste la face visible de l'iceberg", estime Thomas Rose. "Bon c'est un secteur qui a toujours été très combatif, mais moi je suis enseignant et dans l'enseignement aussi on a des très forts taux de grévistes qui s'annoncent."

Les syndicats espèrent que la grève va durer

"Là on engage le bras de fer", explique Thomas Rose. "Il faut inverser le rapport de force. Ça fait trop longtemps qu'on vit dans la misère. Il y a de la richesse à l'autre bout de la société. C'est contre ça qu'on va se battre dans les jours prochains."

En effet, selon lui, cette réforme des retraites va aggraver la pauvreté. "Aujourd'hui près d'une personne de plus de 55 ans sur 2 est en en inactivité. C'est l'ensemble de la carrière qui sera prise en compte et pas seulement une période donnée. Ça veut dire qu'on aura des décotes. On aura tous des retraites de misère. Public, privé confondus. Tout le monde va être plongé vers la précarité."

"Aujourd'hui il y a une colère dans le pays qui peut vraiment éclater" termine Thomas Rose, qui sera, lui aussi, dans les rangs des manifestants ce jeudi 5 décembre.