Grève du 5 décembre : des gilets jaunes Franc-Comtois appellent à la convergence des luttes

Andelnans, France

A quoi ressemblera l'après 5-décembre ? Des gilets jaunes Franc-Comtois appellent ce mercredi à la convergence des luttes. Ceux de Trévenans et Grandvillars se sont associés et appellent les syndicats à un grand rassemblement "unitaire" ce samedi 7 décembre à partir de 10h au rond-point de la ZAC d'Andelnans, dans le Territoire de Belfort. La manifestation a été déclarée en Préfecture.

Un tract distribué jeudi 5 décembre

"Soyons solidaires ensemble, défendons notre avenir et celui de nos enfants", peut-on lire sur un tract imprimé par les gilets jaunes, qui sera distribué ce jeudi devant la Maison du Peuple à Belfort et sur la place du Champ de Foire à Montbéliard durant les manifestations contre la réforme des retraites. "C'est un appel à l'unité", explique une femme Gilet Jaune, contactée par France Bleu Belfort Montbéliard.

C'est un appel à l'unité, le but n'est pas de bloquer la circulation

"La grève du 5 décembre, ça dit beaucoup de choses (...) je n'ai jamais vu autant de corporations en colère", explique-t-elle. "On est en contact avec des personnes syndiquées de l'hôpital Nord Franche-Comté, on est pour la convergence des luttes". Quelle forme prendra la mobilisation de samedi ? "Le but n'est pas de bloquer la circulation, il y a assez de place pour se mettre autour du rond-point, mais on est là pour être vus".

A Montbéliard, une manifestation organisée par l'intersyndicale CGT, FSU, FO et des gilets jaunes avait eu lieu en janvier dernier et avait rassemblé près de 700 personnes.

à lire aussi Manifestation des gilets jaunes et des syndicats à Montbéliard : un cortège divisé

Les mécontentements se multiplient

Avec la grève contre la réforme des retraites, le gouvernement se prépare à un mouvement long. Les mécontentements se multiplient (hôpital, urgences, polices, enseignants, cheminots, gilets jaunes...). Au niveau national, une intersyndicale (CGT, FO, la FSU, Solidaires, Unef, Fidl, MNL et UNL) est prévue dès le vendredi 6 au matin pour envisager la suite.

Pour le premier anniversaire du mouvement des gilets jaunes, une centaine d'entre eux s'était rassemblée au rond-point de la ZAC d'Andelnans, le samedi 16 novembre. Au niveau national, les manifestations avaient rassemblé 28.000 personnes dans toute la France, dont 4.700 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur.

à lire aussi L'assemblée des gilets jaunes appelle à rejoindre la grève du 5 décembre