Grève du 5 décembre en Occitanie : suivez toutes les perturbations en temps réel

La grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites de ce jeudi a de fortes conséquences en Occitanie. Le trafic SNCF est quasi-nul, le réseau Tisséo est bien impacté et de nombreuses écoles vont rester fermées.

Cheminots, enseignants, étudiants, retraités, policiers, avocats, personnels hospitaliers se mobilisent ce jeudi contre la réforme des retraites. L'Occitanie est une des régions de France où les perturbations sont les plus importantes. Voici les perturbations en temps réel.

SNCF

C'est à la SNCF que les perturbations sont les plus importantes, le trafic va être quasi-nul ce jeudi. Les quatre syndicats représentatifs - la CGT Cheminots, l'Unsa ferroviaire, SUD-Rail et la CFDT - ont lancé un appel à un mouvement illimité.

En Occitanie, aucun TER ni Intercité ce jeudi, 90% des TGV sont annulés sur l'ensemble du territoire et 80% des TER.

Tisséo

À Toulouse, le réseau des transports publics Tisséo est aussi fortement impacté. Environ 60% des services sont assurés sur le réseau toulousain et sa périphérie et 40% sur le réseau du Muretain.

À partir de 10h30, heure de début du cortège, certaines lignes du centre-ville de Toulouse seront déviées: L1, L7, L8, L9, 14, 29 et 44.

Cet après-midi, pas de navette centre-ville, pas de ligne 31. La navette aéroport sera déviée à partir de 13h30 comme les lignes 13, 15, 23, 39, 45, 63, 66 et 70.

Les lignes A et B du métro fonctionnent normalement.

Aéroports

De nombreux vols sont annulés à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Les aéroports de Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux sont également fortement impactés.

30% des vols intérieurs d'Air France sont annulés, 15% des vols moyen-courrier. 233 vols sont annulés chez Easyjet

Sur les routes

La circulation est rendue compliquée ce jeudi sur les routes en Occitanie. À Toulouse, une opération escargot est en cours depuis 6h30 ce matin sur la rocade. Un feu de palette est signalé sur cette rocade au niveau de l'échangeur n°15 Roseraie en direction de Bordeaux.

Dans les écoles

En Haute-Garonne, une école sur deux devrait restée ce jeudi selon les syndicats enseignants. À Toulouse la ville n'est en capacité de n'ouvrir qu'un seul centre de loisirs. Un seul centre dans le quartier des Sept Deniers pour une ville qui compte plus de 200 écoles.

Dans le Tarn-et-Garonne, rien qu'à Montauban, 16 écoles vont rester fermées ce jeudi.

Dans le Gers, une grosse vingtaine d'écoles du Grand Auch Cœur de Gascogne seront fermées faute d'enseignants et agents territoriaux.

En Aveyron, à Rodez, les deux tiers des écoles maternelles et élémentaires n'ouvriront pas leurs portes non plus.

Dans les collèges et lycées

De nombreux enseignants du secondaire sont également grévistes ce jeudi, tous les cours ne sont donc pas assurés. Les syndicats SNES-FSU, SUD-Education et Unsa-Education ont appelé à faire grève. D'autres syndicats de l'intersyndicale Education sont également mobilisés.

Impôts, CAF, La Poste

La plupart des services de la fonction publique - impôts, Caf, Assurance Maladie etc - garderont porte close ce jeudi. Les agents de La Poste devraient également cesser le travail contre la réforme des retraites.