Grève du 5 décembre : la CGT espère "autant de monde que lors de la loi travail à Amiens"

Amiens, France

C'est une semaine qui s'annonce tendue sur le plan social. De nombreuses organisations syndicales comme la CGT, l'Unsa, FO, la FSU, Solidaires, la CFDT cheminots et des mouvements de jeunesse appellent à la mobilisation. Une mobilisation d’ampleur espère Freddy Leonardi. Il est membre du bureau de l'union Départementale de la CGT de la Somme : « Nous sentons une inquiétude : les salariés ne sont pas dupes et savent très bien qu’ils ont beaucoup à perdre avec cette réforme. Nous espérons que la mobilisation sera à la hauteur de l’évènement et qu’il y aura autant de monde que lors des manifestations contre la loi travail à Amiens. » A l’époque en 2016, plusieurs milliers de personnes avaient défilé dans les rues de la ville.

Selon la CGT, il pourrait y avoir des blocages dans la zone industrielle d’Amiens Nord « en fonction du nombre de participants ». Un rassemblement est prévu jeudi à 4h30 du matin devant le restaurant Oncle Sam. D’autres appels au rassemblement sont prévus à 10h devant le lycée Boucher-de-Perthes d’Abbeville et à 10h30 Doullens au rond-point des Combattants.

« 100% des salariés vont être touchés par cette réforme »

La future réforme va impacter l’ensemble des travailleurs pour Freddy Leonardi : « 100% des salariés vont être touchés qu’ils soient dans le public comme dans le privé. Nous avons fait des simulations. Un salarié qui a passé toute sa carrière au SMIC perçoit à l’heure actuelle 936 euros de retraite. Avec la réforme, il ne toucherait que 745 euros, ce qui est bien en dessous du seuil de pauvreté. Le flou qui plane au-dessus de cette réforme est terrible. »

L’interview complète de Freddy Leonardi est à réécouter ici.