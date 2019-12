Grève du 5 décembre : "Les manifestants se battent contre les générations futures"

Invité de France Bleu Picardie ce jeudi à 8h10, Sébastien Horemans, le président de la cpme de la Somme, pense et espère que la grève contre la réforme des retraites entamée ce 5 décembre, ne se prolongera pas. Il prône un système égalitaire et demande à penser aux générations futures.

Somme, France

Alors que la mobilisation a démarré tôt ce jeudi contre la réforme des retraites, avec des barrages filtrants notamment au niveau de plusieurs rond-points sur la zone industrielle nord d'Amiens, le président de la confédération des petites moyennes entreprises, Sébastien Horemans, invité de France Bleu Picardie à 8h10, a dit qu'il n'était "pas convaincu que ce mouvement se prolonge et se durcisse". Il a ajouté l'espérer un an après le début du mouvement des gilets jaunes.

Penser aux générations futures

Sébastien Horemans explique que ce qui le gêne, est que les manifestants fassent grève "sans connaître le texte précis de réforme et surtout qu'ils se battent contre les générations futures". "C'est comme pour l'environnement : est-ce qu'on s'intéresse à notre petite situation actuelle, à nos petits avantages actuels ou est-ce qu'on essaie de construire un système intelligent et pérenne pour nos enfants... Aujourd'hui ce que je vois dans la rue, par manque de connaissance, ce sont des gens qui s'arc-boutent sur _un système qui ne peut pas tenir_".

Pour un système plus égalitaire

Le président de la cpme de la Somme prône un système plus égalitaire et la fin des systèmes spécifiques. Il y a trop de différence explique Sébastien Horemans dans l'interview, entre un chef d'entreprise à la retraite et un salarié de la ratp. Il ajoute qu'il faut que le futur système tienne compte de la pénibilité des carrières mais "ne me parlez pas de celle d'un chauffeur à la ratp qui termine sa carrière à 52 ans".

