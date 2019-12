Grève du 5 décembre : les actions prévues dans la Somme

Somme, France

Les syndicats prévoient plusieurs manifestations dans la Somme ce jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. Premier rendez-vous : 4h30 sur la zone industrielle nord d'Amiens. La CGT explique que le rendez-vous auquel les gilets jaunes Réfractaires du 80, se joindront, est prévu au rond-point de l'Oncle Sam. Une distribution de tracts est prévue. Ensuite, l'action pourra aller jusqu'au blocage partiel ou total de la zone en fonction du nombre de manifestants.

Des actions sur des ronds-points

En plus du rond-point de l'Oncle Sam sur la zone industrielle nord d'Amiens, des rassemblements et distributions de tracts sont prévues sur le rond-point de la RN25 à Doullens en présence là aussi de gilets jaunes à partir de 7h avant une manifestation devant le lycée de l'Authie à 10h et une opération escargot sur la RN25 jusqu'à Amiens à partir de midi. Selon nos informations, une action est aussi prévue sur le rond-point avant l'autoroute A1 à Roye à partir de 6h.

Les manifestations

Une manifestation est donc prévue à 10h au lycée de l'Authie à Doullens. Manifestation aussi à la même heure devant le lycée Boucher de Perthes à Abbeville. A Amiens, le rendez-vous est donné à 14h devant la maison de la culture avant un défilé en ville. A Friville-Escarbotin, ce sera à 14h30 au château d'eau.