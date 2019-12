Grève du 5 décembre : les perturbations à prévoir dans le Loiret

Grèves et manifestations sont prévues dans toute la France ce jeudi 5 décembre contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. D'importantes perturbations sont à prévoir dans le Loiret, notamment dans les transports et l'Education nationale : au moins 55 écoles publiques seront fermées.

Loiret, France

Ce jeudi 5 décembre 2019, la grève nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites touchera plusieurs secteurs dans le Loiret comme partout en France.

L'éducation

Premier secteur touché : l'éducation. Sur 503 écoles publiques (maternelles et élémentaires) du Loiret, au moins cinquante-cinq seront fermées selon le SNUIpp 45. Selon un recensement effectué par le syndicat, numéro un chez les enseignants, sur 1.157 enseignants du primaire ayant répondu à l'enquête dans le Loiret, 786 professeurs des écoles annoncent qu'ils seront en grève jeudi (soit deux tiers des sondés)

La SNCF

Autre secteur touché : les transports. Selon Marjorie Hetté, directrice de la communication à la SNCF pour la région Centre Val-de-Loire, de "très importantes perturbations" sont à prévoir le 5 décembre.

La grève commencera en réalité dès le mercredi 4 décembre à 19h. Les billets seront facilement échangeables et remboursables jusqu'au 9 décembre. La direction régionale de la SNCF en Centre Val-de-Loire annonce que l'ensemble des programmes de circulation sera communiqué ce mardi 3 décembre à 17h. Il est possible que le trafic soit également perturbé le lendemain 6 décembre et les jours suivants, en cas de reconduction de la grève.

Le réseau TAO

Dans l'agglomération orléanaise, la circulation des tramways et bus du réseau TAO sera également affectée par le mouvement. La déclaration des agents devant être faite 48 heures avant le début de la grève, la direction communiquera sur l'état du trafic mercredi 4 décembre dans la matinée.