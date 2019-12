Grève du 5 décembre : les perturbations à prévoir en Limousin

Limousin, France

La grève du 5 décembre contre la réforme des retraites devrait impacter de nombreux secteurs en Limousin, au premier rang desquels le secteur des transports et la SNCF.

Si les prévisions de circulation des trains ne seront connues que mardi en fin d'après-midi, de nombreux voyageurs anticipent d'ores et déjà les perturbations.

Sur les lignes TER, notamment, les usagers habituels organisent d'ores et déjà leurs journées et éviteront de partir en train mercredi pour ne pas se retrouver sans solution de retour, puisque le mouvement doit débuter mercredi à 19h à la SNCF. "Mercredi, je prends la voiture !" annonce Amandine autour d'elle sur un quai de la gare des Bénédictins, "J'ai récupéré la voiture des parents, même si c'est moins cher pour moi de me rendre au boulot en train". "S'il y a des perturbations, je prendrai aussi la voiture... Ce qui n'est pas très agréable et pas très... vert !" commente Mam', plutôt adepte des trajets en train.

Limoges, Tulle : services minimum d'accueil pour les écoliers

Dans les établissements scolaires, de fortes perturbations sont également prévisibles. A Tulle, toutes les écoles seront fermées jeudi, hormis une classe de maternelle dans un établissement. La ville met donc en place un service minimum d'accueil des enfants au centre de loisirs du Chambon (7h30-19h).

La ville de Limoges, elle aussi, anticipe de nombreuses écoles au ralenti et propose un service d'accueil dans 3 centres de loisirs (Beaublanc, Léon Blum et Landouge) de 7h30 à 18h15 avec une restauration possible sur place.

Par ailleurs, dans le secondaire, les cours et parfois la cantine seront perturbés dans de nombreux collèges de l'Académie de Limoges.