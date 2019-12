Grève du 5 décembre : les perturbations à prévoir en Sarthe

Le Mans, France

La grève du jeudi 5 décembre prochain s'annonce très suivie en Sarthe. Difficile de savoir dès ce lundi matin, toutes les prévisions de trafic et services dans les différentes structures mais ce qui est sur, c'est que les syndicats sarthois prévoient une forte mobilisation dans les transports et à l'éducation nationale.

Pour les transports, en plus des trains, il y aura aussi des perturbations à la Sétram. Fo a déposé un préavis reconductible sur trois jours, et l'Unsa uniquement pour la journée de jeudi. Les personnels des transports en communs de l'agglomération du Mans doivent se déclarer grévistes en votant par bulletin 48h avant le début du mouvement. La direction doit faire le dépouillement mercredi matin et publiera les prévisions de trafic mercredi en fin de matinée. La circulation du tramway est privilégiée et le trafic sera plus dense aux heures d'entrée et de sortie de bureaux et d'écoles.

Pour les établissements scolaires justement, beaucoup d'écoles devraient être fermées selon les syndicats. L'inspection académique doit recenser d'ici mercredi les différents établissements qui pourront ou non accueillir les enfants. Au Mans, les premières estimations seraient d'une vingtaine d'écoles fermées sur 80. Les adolescents qui sont internes risquent dans certains endroits de de voir rentrer chez eux dès le mercredi car au-delà de la grève des enseignants, ils risquent de ne pas avoir de transports en fin de semaine.

Pour les gardes d'enfants, l'entreprise O2 n'est pas "saturée". Vous pouvez trouver une nounou pour la journée; "certaines entreprises d'aides à la personnes essayent de faire le buz sur cette journée", nous a confié Guillaume Richard, le PDG d'O2

Les manifestations

Le Mans un rassemblement est prévu à midi au rond-point de la Patte d'oie de Yoplait, avec l'union Locale de la CGT d'Allonnes, et des agents territoriaux de la ville. et du CCAS. Le cortège rejoindra le rassemblement du Mans prévu à 13h30 à la gare. un défilé est ensuite prévu dans les rues du centr-ville.

La Flèche : 10h rassemblement Rond point de la Monnerie avec L'Union Locale CGT La Flèche.

Sablé-sur-Sarthe : rassemblement 10h devant la place du champ de foire.

Mamers : 10h devant chez Arconic.

