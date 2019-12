Grève du 5 décembre : les perturbations dans les Landes

De nombreuses perturbations sont annoncées ce jeudi dans les Landes à l'occasion de la grève du 5 décembre : SNCF, bus publics, écoles, commissariats, etc. Tour d'horizon.

Département Landes, France

A l'appel de plusieurs syndicats contre la réforme des retraites, de nombreux agents publics et salariés ont prévu de se mettre en grève ce jeudi.

Aucun train ce jeudi dans les Landes

Il n'y aura aucun TER et aucun TGV en circulation ce jeudi dans les Landes. La SNCF promet de mettre en place des bus de substitution pour certains TER. Attention : le mouvement débute dès ce mercredi soir, avec déjà quelques trains annulés après 19h. La grève étant reconductible, d'autres perturbations sont à prévoir pour vendredi et les jours suivants. Pour la journée de vendredi, le plan de circulation de la SNCF sera publié jeudi.

De nombreuses écoles fermées

Dans les Landes, plus de 47 % des enseignants du primaire envisagent de faire grève jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. En théorie, un service minimum devrait être mis en place dans les établissements impactés mais, dans les faits, de nombreuses écoles risquent de rester fermées.

Des réseaux de bus perturbés

La circulation sera perturbée ce jeudi dans les Landes sur les réseaux de bus XL'R. Aucun car ne circulera sur les lignes 3, 11, 14 et 28. Le ramassage scolaire ne sera pas assuré partout ce jeudi. La circulation des bus Couralin dans l'agglo de Dax sera perturbée, tout comme dans le réseau Yego de la MACS. Sur le réseau Escape Te !, le Biscabus, le transport à la demande de Biscarrosse ne roulera pas, tout comme le bus Transp’Orthe du Pays d'Orthe.

Pour le transport scolaire et les réseaux XL'R, Couralin, Yégo et Escape Te !, le détail des conditions de circulation est à retrouver ici :

Tous les réseaux de bus ne seront pas perturbés : dans l'agglo de Mont-de-Marsan, la direction de TMA annonce que les bus circuleront demain.

Des policiers et des avocats soutiennent le mouvement

Des policiers veulent aussi manifester leur opposition à la réforme des retraites. Ils n'ont pas le droit de faire grève mais, à Mont-de-Marsan et Dax, ils ont décidé de fermer symboliquement les commissariats, à partir de ce mercredi soir, et toute la journée de demain jeudi, selon le syndicat Alliance. Ils ne traiteront que les plaintes prioritaires et envisagent de ne pas dresser de procès-verbaux.

Par ailleurs, les avocats de Dax et de Mont-de-Marsan veulent mener une journée "justice morte" ce jeudi pour protester eux aussi contre ce projet de réforme des retraites.