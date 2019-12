Environ 230 écoles primaires devraient être fermées ce jeudi en Savoie et en Haute-Savoie, en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. Les transports bus et trains sont aussi fortement touchés.

Grève du 5 décembre : les perturbations en Savoie et en Haute-Savoie

Enseignants, transports et même policiers et pompiers se mobilisent ce 5 décembre

Cette grève contre la réforme des retraites devrait être très suivie, à en croire les chiffres de mobilisation annoncés par les syndicats et par les pouvoirs publics. Voici un tour des perturbations en Haute-Savoie et en Savoie pour ce jeudi 5 décembre.

Des cortèges sont annoncés notamment à Chambéry à 14h devant le Palais de Justice et à Annecy à 14h à la Préfecture.

Les écoles, collèges et lycées très fortement touchés

En Savoie, le rectorat annonce que 146 écoles primaires devraient être fermées ce jeudi. Dix écoles sont concernées à Chambéry, sept à Aix-Les-Bains, quatre à Albertville par exemple. La liste des écoles fermées en Savoie est disponible sur le site de la direction départementale de l'Education nationale.

Le syndicat enseignant SNUIPP-FSU annonce que plus de 60 % d'enseignants se sont déclarés grévistes, "du jamais vu depuis 15 ans" (2003).

En Haute-Savoie, plus de 90 écoles devraient être fermées selon le dernier recensement syndical. La situation des écoles en Haute-Savoie, selon les communes est disponible sur le site de la direction départementale de l'Education nationale. Le rectorat ne communique pas de liste d'écoles fermées dans le département.

De nombreux services de cantine et d'accueil périscolaire seront aussi annulés dans les deux départements. Le rectorat précise que c'est auprès des mairies qu'il faut se renseigner car ce sont les seules qui peuvent confirmer de façon définitive la mise en place du service minimum d'accueil. Par exemple, sur la commune nouvelle d'Annecy, l'accueil péri-scolaire (matin et soir) et la cantine seront fermés dans la quasi-totalité des écoles.

Certains établissements municipaux d'Annecy seront également fermés, comme la piscine Jean Régis.

Pour les collèges et lycées, les grévistes n'ont pas à se déclarer en amont. Le rectorat précise que l'accueil des élèves sera assuré, sauf cas exceptionnel et fermeture qui ne peuvent être décidées qu'en lien avec le préfet et la rectrice.

Pas de trains, ou si peu

Si vous comptiez prendre le train ,c'est simple : évitez. Le trafic SNCF sera extrêmement perturbé ce jeudi au premier jour de la grève illimitée contre la réforme des retraites, la direction annonce 9 trains sur 10 annulés, sur l'ensemble du réseau. Les TER seront particulièrement affectés, puisque 3% des trains en moyenne circuleront, même si par endroit, il y aura des cars de substitution.

En région Auvergne Rhône-Alpes, la direction annonce seulement 1 TER sur 20 ce jeudi. Il y aura 600 cars de substitution sur toute la région, sans que les lignes concernées ne soient précisées par la SNCF. Pour savoir comment circuler sur une ligne, il faut se référer à l’application Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF.

TGV : 1 train sur 7 en moyenne est annoncé ce jeudi

Intercités : 1 train sur 8 en moyenne

Les bus urbains perturbés, sauf à Annemasse

A Annemasse , le réseau TAC annonce que ses bus circuleront normalement ce jeudi 5 décembre.

, le réseau TAC annonce que ses bus circuleront normalement ce jeudi 5 décembre. A Annecy , le réseau de bus SIBRA connaîtra quelques perturbations sur les lignes 1 à 7. 59 bus sont supprimés sur la journée Toutes les autres lignes (8 à 18, circuits scolaires, transport à la demande, lignes interurbaines) fonctionneront normalement. Un dispositif spécifique de communication est mis en place à destination des voyageurs (mise à jour des horaires sur le site Sibra, SMS, push sur l’Appli Sibra, message aux bornes, etc.). Pour connaître tous les horaires ligne par ligne, consultez sibra.fr.

A Chambéry, le réseau Synchro BUS connaîtra des perturbations le jeudi 5 décembre.

*Fonctionnement très perturbé sur les lignes Chrono A, B, C, D

*Fonctionnement interrompu des lignes régulières 1s, 2, 3, et 4

*Fonctionnement normal des lignes régulières 1, 3s, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Attention pour les abonnés scolaires se rendant à Chambéry, les correspondances avec les lignes Chrono peuvent être compliquées.

*Fonctionnement normal des lignes de transport scolaires de 100 à 1300, sauf le service 101 qui est interrompu

*Fonctionnement interrompu des services de Transport à la Demande (secteurs de 50 à 57)

*Fonctionnement interrompu du service Synchro ACCESS'

Vous pouvez télécharger des horaires ici et l'application smartphone "Synchro Chambéry" pour rester informé.

A Albertville, le réseau sera touché par la grève. En raison de la fermeture de la gare SNCF d’Albertville jeudi 5 décembre, le Point Info Bus est fermé pour une durée indéterminée .Des perturbations seront également à prévoir sur le réseau.

Pas de bus scolaire 493. Le reste des circuits scolaires fonctionne normalement.

Côté lignes urbaines, la ligne 2 est impactée sur les départs suivants :

*6h45 Collège P.Grange pour Gilly-sur-Isère Terre-Neuve

*7h25 Gilly-sur-Isère Terre-Neuve pour Collège P.Grange

*8h05 Collège P.Grange pour Gilly-sur-Isère Terre-Neuve

*8h45 Gilly-sur-Isère Terre-Neuve pour Collège P.Grange

*10h05 Collège P.Grange pour Gilly-sur-Isère Mairie

*10h45 Gilly-sur-Isère Mairie pour Collège P.Grange

*11h25 Collège P.Grange pour Gilly-sur-Isère Mairie

*12h05 Gilly-sur-Isère Mairie pour Collège P.Grange

A noter que de manière générale la circulation sur l’ensemble du réseau risque d’être perturbé, plus précisément le matin suite à un regroupement annoncé de manifestants devant la gare d’Albertville à 9h30.

Les hôpitaux toujours mobilisés

Evidemment, les professionnels de la santé sont toujours fortement mobilisés. Les Urgences sont en grève depuis plusieurs mois. A Chambéry, un pré-cortège partira depuis l'hôpital à 13h30 pour rejoindre le Palais de Justice où le grand rassemblement est prévu à 14h. Les soins sont évidemment toujours assurés dans les hôpitaux.

Policiers et pompiers feront aussi entendre leurs voix

Le syndicat Alliance annonce des regroupements symboliques devant les commissariats de Chambéry (10h30) où ils vont offrir croissants et café aux passants. Le dépôt des plaintes sera perturbé, mais évidemment les réponses des appels aux 17 sont assurées. Le syndicat annonce aussi des actions symboliques à Albertville, Aix-Les-Bains, Modane (police aux frontières), Annecy, Annemasse, tunnel de Chamonix.

Les pompiers sont appelés par les syndicats à rejoindre le pré-cortège de Chambéry qui partira depuis l'hôpital à 13h30.