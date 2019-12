Grève du 5 décembre : louer une voiture va coûter 50% plus cher selon un professionnel à Dijon

Dijon - France

La grève de ce jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites s'annonce très suivie : SNCF, Air France, EDF, transports routiers, policiers, enseignants… Un peu partout les appels à la grève se multiplient. Chez nous à Dijon, si vous êtes usagers des transports en commun ce jeudi pourrait être une journée galère chez Divia et à la SNCF les prévisions de trafic devraient être connues ce mardi.

Louer une voiture risque de vous coûter très cher!

Mais déjà du côté des trains sur le site internet des TER Bourgogne-Franche-Comté la direction prévient que le trafic "sera probablement très fortement perturbé sur l'ensemble du réseau" et "les voyageurs sont d'ores et déjà invités à privilégier d'autres modes de déplacement". Si vous pensiez louer une voiture ça risque d'être compliqué... et cher! En gare de Dijon les loueurs sont pris d'assaut et les prix s'envolent pour les rares véhicules encore à disposition.

"Jusqu'à +50% par rapport à une location de base"

Rémi, loueur pour une grande enseigne, explique que "chez nous les prix ont également augmenté fortement aux vues de la disponibilité des véhicules". En clair détaille le jeune homme il faut compter "+40, à+50%" sur la facture pour bénéficier d'une voiture "par rapport à une location de base". Tout simplement parce que "les gens cherchent des moyens de transports qui sont devenus rares et forcément tout ce qui est rare est cher".

Des coupons de réduction sur internet

Mais pas question de prendre en otage les usagers pour autant. "Au niveau national on a fait un effort auprès des voyageurs qui ont absolument besoin d'une voiture durant ces périodes de grèves on leur donne la possibilité d'obtenir des bons de réduction s'ils se rendent sur notre site internet."