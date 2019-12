Grève du 5 décembre : "Nous revendiquons le droit au travail" dit le Medef de Côte-d'Or

Côte-d'Or, France

Syndicats, gouvernement, parents d'élèves, voyageurs : tous s'organisent ces jours-ci en prévision du mouvement de grève contre la réforme des retraites prévu le 5 décembre prochain.

David Butet, le président du Medef en Côte-d'Or craint que cette mobilisation s'installe dans la durée, même s'il estime que les salariés du privé seront moins nombreux à suivre le mouvement que dans les services publics : "on revendique le droit au travail pour ces salariés là, parce que s'ils sont bloqués pour venir travailler ça risque d'être compliqué." Et David Butet explique que c'est parce que "les salariés du privé ne sont pas dans des systèmes de retraite privilégiés, ils sont dans le système général alors ils cherchent plutôt à ce que tout le monde soit dans le même système qu'eux, que l'inverse."

Le Medef réclame au gouvernement plus de précisions sur cette réforme : "on ne connaît que les grandes lignes mais on ne sait pas comment ça va être appliqué, on demande donc au gouvernement de clarifier sa position pour apaiser la situation afin que la mobilisation ne dure pas."

Pour David Butet, ce mouvement de grève pourrait être le coup de grâce pour certains commerçants, déjà fragilisés par le mouvement des gilets jaunes : "certains ont connu l'an dernier entre moins 20 et moins 30% d'activité, si ça doit se reproduire sur cette fin d'année, ça pourrait leur être fatal."