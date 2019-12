PHOTOS - Grève du 5 décembre : mobilisation très suivie à Ajaccio, près de 2 000 personnes dans la rue

Ajaccio, France

Personnel hospitalier, agents des transports en commun de l'agglomération, profs, retraités.... De nombreux Ajacciens sont descendus dans la rue ce jeudi après-midi, avec un espoir : faire reculer le gouvernement.

Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde dans les rues d'Ajaccio !

Le cortège s'est élancé de la gare d'Ajaccio pour ensuite défiler dans le centre-ville, en passant notamment devant la préfecture et la mairie. Une chose est sûre : la réforme des retraites rassemble toutes les générations ! Les manifestants tous solidaires et mobilisés contre cette réforme. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de monde dans les rues d'Ajaccio!" lance Josiane, 60 ans. Cette manifestante travaille à l'hôpital d'Ajaccio et se dit très préoccupée pour les générations futures. "Déjà que cela va être compliqué pour nous, qu'est-ce que ce sera pour eux ? En plus, avec cette réforme, c'est un véritable coup de matraque !"

Les manifestants rassemblés devant la préfecture à Ajaccio. © Radio France - Lauriane Havard

Dans le bus de la grève, qui était en tête du cortège ajaccien ce jeudi après-midi. © Radio France - Lauriane Havard

Avant cela, ce jeudi matin, une quinzaine de militants de la CGT s'est mobilisée devant le dépôt pétrolier d'Ajaccio. De cinq heures et demi du matin jusqu'en début d'après-midi, ils ont bloqué l'accès au dépôt du Vazzio. Une action qui s'inscrit à la fois contre la réforme des retraites et qui avait pour but également de faire remonter des revendications locales. Notamment le ras-le-bol contre les prix du carburant en Corse.