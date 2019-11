Grève du 5 décembre : plusieurs syndicats d'EDF appellent à rejoindre le mouvement

Plusieurs syndicats d'EDF appellent à une grève reconductible à partir du 5 décembre, pour protester contre la réforme des retraites. Ils s'ajoutent aux organisations syndicales de la SNCF, de la RATP, de certains transporteurs routiers, d'Air France, des enseignants et de la police.

Vers une mobilisation interprofessionnelle

A l'origine de cet appel à une grève illimitée, les syndicats de la RATP (Unsa, CGT et CFE-CGC) et de la SNCF (CGT-Cheminots, Unsa ferroviaire, SUD-Rail, FO-Cheminots), rejoints ce jeudi par la CFDT-Cheminots. Ils sont suivis par une large intersyndicale (CGT, FO, FSU, Solidaires, Unef, UNL, FIDL) pour une mobilisation interprofessionnelle.

La liste s'est encore allongée ces derniers jours avec des syndicats d’Air France, de chauffeurs routiers (FO-Transports et logistique), de l'Education nationale (SE-UNSA) et plusieurs syndicats de policiers, dont Alliance et l'Unsa.