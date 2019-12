Grève du 5 décembre : portraits de manifestants indriens

Châteauroux, France

De mémoire de manifestants, il y a très longtemps que le pavé de Châteauroux n'avait pas connu pareil rassemblement. Au moins 5.500 personnes (8.000 selon les organisateurs) ont défilé pour dire non à la retraite à point. Mais au delà de cette réforme, beaucoup se sont mobilisés pour dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie et du climat social. Portraits de manifestants.

"Je suis inquiète pour l'avenir de mes élèves -Lucie, professeur de Philo

Lucie et ses collègues du lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux © Radio France - Gaëlle Fontenit

Lucie enseigne la philosophie aux élèves du lycée Pierre et Marie Curie de Châteauroux. Professeur en début de carrière, elle a choisi de ne pas faire cours par solidarité avec ses collègues bientôt retraités, mais aussi avec ses élèves : " On veut défendre l'ensemble de nos conditions de travail. Ce n'est pas un mouvement corporatiste. On est là pour défendre l'institution publique et surtout nos élèves pour qui se prépare un avenir pas terrible..."

"A 62 ans, comment voulez-vous que j'exerce encore ? - Jean Baptiste, pompier

Jean-Baptiste et ses collègues du SDIS 36 © Radio France - Gaëlle Fontenit

Jean Baptiste a 34 ans. Il est pompier à Châteauroux et il s'inquiète de devoir travailler plus longtemps : " On le voit déjà avec les collègues qui ont une cinquantaine d'années. La récupération est plus difficile, les réveils nocturnes sont compliqués, on n'a pas la même vigilance ni la même résistance à l'effort...". Les pompiers sont en grève depuis plusieurs mois. Ils réclament de meilleures conditions de travail et une meilleure prise en compte des risques qu'implique leur profession.

"Je préfère perdre 60 euros aujourd'hui mais ne pas perdre sur ma retraite plus tard - Cédric, ouvrier

Cédric, 22 ans, manifestant © Radio France - Gaëlle Fontenit

A 22 ans, Cédric est en tout début de carrière. Ouvrier, il se mobilise contre la réforme des retraites et pour la sauvegarde des acquis sociaux : "Tout âge et toute profession confondus, on doit se battre ! Le gouvernement ne veut réserver que 14% du PIB pour la retraite. Cela veut dire qu'on aura le même gâteau mais qu'on taillera des parts de plus en plus petites ! Les Français en ont marre ! J'espère que ça va durer ! On a des gens qui se sont battus pour qu'on ait des droit, on doit prendre le relais. Aujourd'hui, je perds 60 euros. Si je perds 60 euros mais que j'arrive à récupérer 100 sur ma retraite, je le fais."

" Je manifeste en famille parce que je ne veux plus de toutes ces inégalités - Joël, gilet jaune

Joël manifeste avec ses deux enfants © Radio France - Gaëlle Fontenit

Joël est un gilet jaune de la première heure. Avec ses deux enfants, il a rejoint le cortège de Châteauroux en espérant assister à la convergence des luttes. "On est là pour défendre les retraites, mais pas que... C'est plus possible toutes ces inégalités dans un pays soit disant social ! On est en train de détruire tous les acquis du Conseil national de la Résistance ! La retraite par point, c'est juste pour baisser le point tous les ans et donc les pensions. Les représentants sont déconnectés des représentés et ils se prennent pour des élites ! Mais est-ce que Monsieur Castaner est une élite intellectuel ? J'aimerais pouvoir débattre avec lui. J'ai l'impression qu'on a pris un videur de boîte de nuit pour gérer l'ordre en France ! C'est n'importe quoi... "

"Je ne fais pas confiance au gouvernement ! Daniel, retraité

Daniel affiche fièrement un panneau plastifié autour de son cou. Ce retraité défile par solidarité avec les actifs et il est galvanisé par la foule qui l'entoure dans les rues de Châteauroux : "Jamais je n'ai vu tant de monde ! Cela veut dire quelque chose ! Il y a une convergence des colères. On nous parle de justice sociale mais on organise la régression sociale".

"Si on se mobilise pas maintenant, ce sera trop tard - Sullivan et Gianni, étudiants

Ces trois étudiants sont venus manifester à Châteauroux © Radio France - Gaëlle Fontenit

Ils n'ont pas encore 18 ans, et déjà, ils s'inquiètent de leur retraite. Gianni et Sullivan sont venus manifester, par solidarité avec leurs professeurs et leurs parents. Ces deux étudiants s'étaient déjà mobilisés, il y a quelques semaines, lors des marches pour le climat. "_Je pense que beaucoup seront perdants avec cette réforme des retraites. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et cela fait déjà plusieurs années que cela ne va plus... On espère maintenant que les choses vont bouge_r"

"Aujourd'hui, je cotise pour mon cercueil - Cédric, agent territorial

Cédric filme la manifestation avec son portable et, chasuble CGT sur le dos, encourage ses collègues à crier des slogans. Agent territorial, il a en charge les espaces verts d'une collectivité. Et il ne se voit pas travailler courber sur ces plants encore plusieurs décennies : "C'est physique et fatiguant, je sais que je cotise pour mon cercueil. Je ne veux pas que cela arrive à mes enfants plus tard. Je vais perdre 80 euros aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pour mes enfants plus tard... Et j'espère qu'o, va pas plier"

"Le personnel est à bout - Luc, employé dans un EHPAD

Luc est venu du Blanc pour manifester © Radio France - Gaëlle Fontenit

Luc travaille au Blanc. Aujourd'hui, il est en repos. Mais il a fait 60 km pour venir manifester, avec sa lourde pancarte qu'il tient à bout de bras : "Mon travail est physiquement usant et nos conditions de travail sont mauvaises. Dans les EHPAD, c'est la grande misère, on est en sous effectif tout le temps. On veut essayer de changer les choses et maintenant il faut tenir !"