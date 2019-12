Grève du 5 décembre : trafic SNCF quasi nul en Occitanie

Région Occitanie, France

De nombreux secteurs devraient être touchés par la grève du jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. À la SNCF, quatre syndicats représentatifs des personnels appellent à la grève : la CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et Sud-Rail ont lancé un appel unitaire à un mouvement illimité pour défendre les retraites "de l'ensemble des salariés", car pour eux, "les régimes spéciaux comme le régime général sont ciblés" par la réforme. La CFDT-Cheminots, longtemps en retrait, a également déposé un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements et indique avoir prévenu plus 200.000 voyageurs que leurs trains seraient supprimés entre le 5 et le 8 décembre. L'entreprise a par ailleurs bloqué les réservations sur la quasi-totalité des lignes de trains, parfois sur plusieurs jours à partir de ce jeudi.

Prévisions de trafic en Occitanie pour le jeudi 5 décembre

L'Occitanie est, avec la Bretagne, la région la plus touchée par la grève.

TER :

Aucun train. Une partie des circulations sera assurée par autocar de substitution.

Intercités :

Aucun train.

TGV :

Trafic très perturbé, avec seulement deux allers-retours Montpellier-Paris et deux allers-retours Montpellier-Lyon

Liaisons vers l'Espagne :

Aucun train

Trafic SNCF quasi nul en Occitanie ce jeudi 5 décembre © Radio France - Eric Turpin

Est-ce que mon train circule ?

Pendant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain sera disponible tous les jours à 17h.

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.