Grève du 5 décembre : quelles perturbations en Creuse ?

Creuse, Nouvelle-Aquitaine, France

De nombreuses perturbations sont prévues ce jeudi 5 décembre en Creuse, à l'occasion de la mobilisation interprofessionnelles contre le projet de réforme du système de retraites.

Côté transport

Pour les transports, seul le 9h39 au départ de La Souterraine en direction de Paris Austerlitz circulera aujourd'hui. A 19h38, ce sera le Paris-La Souterraine. Aucune autre liaison vers la capitale de la journée. Pour les TER, de nombreux manqueront aussi à l'appel, certains sont remplacés par des bus.

En moyenne, un train sur dix dans toute la France, c'est encore moins que lors du mouvement contre la réforme ferroviaire en 2018.

Côté éducation

Perturbations aussi dans les écoles, où la mobilisation est traditionnellement forte. Six écoles sur dix devraient être fermées, d'après les syndicats enseignants.

Pour les collèges et les lycées, entre 30% et 50% des professeurs pourraient eux aussi cesser le travail, selon les estimations. Les enseignants du secondaire ne sont pas tenus d'annoncer leur intention de faire grève, de nombreux élèves creusois le découvriront donc en arrivant en cours.

Une grève aux multiples visages

Au tribunal de Guéret, les robes noires resteront dans les casiers : le barreau est fermé, pas d'avocat commis d'office, pas d'audience non plus et les cabinets resteront portes closes. Les avocats se réuniront à 9h devant le palais de justice de Guéret.

En revanche, à l'hôpital, les personnes ne peuvent pas participer au mouvement, ils peuvent être réquisitionnés en cas d'urgence.

À Guéret les policiers devraient eux aussi suivre le mouvement. Les syndicats appellent à ne pas dresser de PV électroniques de la journée et à ne répondre qu'aux appels d'urgence. Ils craignent la fin de leur régime spécial, un système de bonification, dit "au cinquième" : une annuité tous les cinq ans (plafonné à cinq annuités et il faut avoir travaillé 27 ans). Un rassemblement est prévu à midi devant le commissariat de Guéret.

Le mouvement de grève s'annonce également très suivi chez Enedis. En Creuse, l'opérateur redoute des coupures sauvages d’électricité. Rien n'est certain, mais c'est possible. La direction d'Enedis fait déjà les gros yeux, si cela se produit elle portera plainte, car couper le courant n'est pas une action de grève légale.

Autre conséquence, selon Evolis 23, avec la grève, les déchetteries du département pourraient elles aussi être fermées, la collecte des poubelles, perturbée.

Des rassemblements ont lieu un peu partout aujourd'hui dans le département. À Guéret, manifestation à partir de 10 heures place de la mairie, avant de partir en défilé dans les rues de la ville. Les manifestants de La Souterraine ou des environs sont invités à se rassembler à l'Espace Yves Furet dès 9h pour préparer le covoiturage avant de se rendre à Guéret. À Auzances, c'est à 13h30 au rond point de la route de Montluçon.