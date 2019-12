Grève contre la réforme des retraites : quels secteurs impactés dans le Loiret ?

Les transports et l'Education Nationale seront sans aucun doute les secteurs les plus touchés ce jeudi par la grève contre la réforme des retraites. Dans le Loiret, il n'y a quasiment pas de trains vers Paris. Et fait très rare, quelques écoles resteront portes closes ce jeudi.

Loiret, France

Trains et Transports en Commun

C'est sans doute dans les transports que la grève va se faire le plus sentir. D'abord, à la SNCF, le trafic est très perturbé ce jeudi. La gare d'Orléans ne sera pas du tout desservie et il n'y a que 4 allers /retours entre les Aubrais et Paris.

Sur le réseau Rémi, le réseau des transports scolaires, plus d'une trentaine de circuits sont annulés dans le Loiret. Ca veut dire pas de ramassage scolaire autour des collèges de Briare, Gien, Meung sur Loire, les Bordes ou encore Beaugency.

Dans les transports urbains, 90% des tramways sont assurés ce jeudi sur la Métropole d'Orléans et il y aura aussi 90% des bus sur les principales lignes. Attention, quand même, sur les petites lignes où il y a moins de bus voire carrément pas du tout l'après midi. Pas de perturbations en revanche le réseau Amélys, à Montargis.

Education Nationale

Dans les écoles, la grève s'annonce très suivie. Dans le Loiret, il y aura au moins 65% de grévistes dans le 1er degré. Selon les syndicats, il y aura plus d'une cinquantaine d'écoles avec 100% d'enseignants en grève. Et fait assez rare, des écoles vont restées carrément portes closes, par exemple à Saint Jean de Braye, Chécy et Saran. L'explication est toute simple : les mairies ne peuvent pas assurer le service minimum d'accueil car leurs propres agents sont aussi en grève.

Ecole fermée à Saint Jean de Braye © Radio France - François Guéroult

A Orléans, il n'y a que 3 écoles sur 67 qui fonctionneront normalement. Partout ailleurs, la garderie ou la cantine sont perturbés et parfois, ce sont les 2 services en même temps. Dans tous les cas, la Mairie d'Orléans assure un accueil minimum sur le temps scolaire. Mais, au dernier comptage, elle n'aura pas plus de 200 enfants à prendre en charge.

Au collège et au lycée, des cours sont aussi annulés ce jeudi dans plusieurs établissements. Il n'y a pas de cantines non plus dans plusieurs collèges.

Police, justice, hôpital et poubelles

Ce jeudi est également une journée "Justice Morte". Il n'y aura pas ou peu d'audience au tribunal d'Orléans car les avocats et certains magistrats seront en grève. Dans la police, 2 syndicats appellent à la mobilisation. A Orléans, le commissariat sera symboliquement fermé entre 10 H et 15 H. Seules les plaintes urgentes ( violences) seront traitées. Enfin, on peut s'attendre aussi à des perturbations à la Poste, à l'hôpital et chez EDF. A Orléans, le ramassage des poubelles pourrait également connaitre quelques perturbations.

4 manifestations prévues dans le Loiret

Dans le cadre de cette journée d'action, 4 défilés sont organisés jeudi matin dans le Loiret