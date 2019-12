Transports, éducation, fonction publique : les chiffres de la mobilisation pour cette grève du 5 décembre

Dans la rue, les transports et de nombreux secteurs, la mobilisation est massive contre la réforme des retraites lors de ce jeudi 5 décembre, journée de grève interprofessionnelle.

55,6% de grévistes à la SNCF

Le taux de grévistes à la SNCF s'établit ce jeudi à 55,6%, en moyenne, selon la direction de la compagnie ferroviaire. Dans le détail, 85,7% des conducteurs, 73,3% des contrôleurs et 57% des aiguilleurs sont en grève.

Lors de la grande grève du printemps 2018 à la SNCF contre la réforme ferroviaire, le taux global de grévistes le plus élevé mesuré par la direction avait été de 33,9% le premier jour du mouvement.

CGT, Unsa et SUD - les trois premiers syndicats représentatifs de la SNCF - ont lancé un appel unitaire à une grève illimitée, reconductible par période de 24 heures, contre la réforme des retraites et le maintien du régime spécial des cheminots. La grève est d'ores et déjà reconduite pour ce vendredi.

La grève est également très suivie dans les transports parisiens, où la RATP a reconduit le mouvement jusqu'à ce lundi inclus.

46,6% d'enseignants grévistes

La mobilisation contre la réforme des retraites est importante dans l'Éducation nationale avec 46,6% des enseignants en grève. Dans le détail, le primaire est le plus touché, avec plus d'un professeur des écoles sur deux en grève (51,1%). Dans le secondaire, 42,32% des enseignants n'ont pas travaillé.

De leur côté, les syndicats évoquent plus de 70% de grévistes. "Plus du tiers des écoles" étaient fermées, selon le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire dans les écoles primaires.

à lire aussi Réforme des retraites : Jean-Michel Blanquer plaide pour une amélioration des rémunérations des professeurs

Un fonctionnaire sur cinq en grève

Le taux de grévistes dans la fonction publique s'établissait jeudi à midi à 21,2%, avec des proportions plus fortes dans la fonction publique de l'Etat qui englobe les enseignants, selon les chiffres communiqués par le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique Olivier Dussopt.

Dans le détail, un tiers des agents de la fonction publique de l'Etat était en grève (y compris l'éducation, la Poste et les ex-agents de France Télécom).a indiqué M. Dussopt. Hors éducation, Poste et ex-agents de France Telecom, le taux est de 16,32%, précise le secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique.

Sept raffineries en grève

Sept des huit raffineries que compte la France étaient en grève ce jeudi.

Pour l'instant, cela n'a pas d'impact sur les stations-service.

43,9% de grévistes à EDF

A EDF, le taux de grévistes atteignait 43,9% selon la direction.

Selon la CGT, les préfectures de Haute-Marne et de Lorraine notamment ont été privées de courant.

Une grève qui va durer ?

Face au mouvement, le président Emmanuel Macron est "calme et déterminé à mener cette réforme, dans l'écoute et la consultation", a indiqué l'Élysée, précisant que "le Premier ministre s'exprimerait vers le milieu de la semaine prochaine sur l'architecture générale de la réforme".

Pour décider de la suite du mouvement, des assemblées générales sont prévues en fin de journée, ainsi qu'une réunion vendredi matin des organisations à l'initiative du mouvement.

A la SNCF, la grève est reconduite ce vendredi et à la RATP jusqu'à ce lundi 9 décembre inclus.

La grève sera "reconductible pour un certain nombre de secteurs, c'est certain", a estimé jeudi le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez.

A l'origine de la mobilisation, le futur "système universel" de retraites par points, censé remplacer les 42 régimes existants (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires). L'exécutif promet un système "plus lisible" et "plus juste", quand les opposants s'attendent à une "précarisation" des retraités.