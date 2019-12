Grève du 5 décembre: SNCF, transports, écoles, les perturbations à prévoir en Franche-Comté

Franche-Comté, France

La grève contre le projet de réforme des retraites ce jeudi s'annonce très suivie à la SNCF, et la Franche-Comté n'échappe pas à la règle. La circulation des trains est réduite à la portion congrue: deux aller-retour en TGV seulement sur Besançon-Paris et quelques rares TER pour cette journée qui s'annonce très compliquée pour les usagers. Il y aura seulement quatre trains régionaux aller-retour entre Besançon et Dijon, pour les autres lignes en Franche-Comté, la circulation se fera par cars, entre 1 et 5 aller-retour selon les axes. 100 cars de substitution ont été mis en place en Bourgogne-Franche-Comté. Il n'y aura pas de navettes ferroviaires, ni de liaison par bus entre la Gare de la Viotte et Besançon-TGV.

Service très restreint aussi pour les trams et bus à Besançon avec 77% de grévistes en prévision chez l'opérateur Ginko, selon les syndicats. Il n'y aura qu'un tram toutes les 40 minutes le matin, toutes les 20 minutes l'après midi. Les lignes de bus 3, 4, 5, et 7 seront très perturbées, avec un passage toutes les 15 à 30 minutes. Aucun bus sur les lignes 6, 8, 9, 10, 11, 12. Après 20h, c'est simple, il n'y aura plus ni bus ni tram. Le site de Ginko vous donne les prévisions détaillées pour les lignes urbaines et pour les lignes périurbaines et scolaires.

42 des 68 écoles de Besançon fermées

La grève devrait également être très suivie dans les écoles, avec 71% de grévistes prévus dans le premier degré dans le Doubs, 77% en Haute Saône, c'est du jamais vu selon le syndicat SNU IPP. De nombreuses écoles vont rester portes closes. Par exemple à Besançon, 42 des 68 écoles de la ville seront entièrement fermées, dans 21 écoles le fonctionnement sera perturbé, seules 5 écoles restent ouvertes normalement. Le détail des écoles concernées est à retrouver sur le site internet de la ville de Besançon.

Du côté des services municipaux, très peu de perturbations à prévoir dans les crèches bisontines, en revanche la collecte des déchets est reportée à la semaine prochaine pour les quartiers habituellement desservis le jeudi, sauf Planoise.