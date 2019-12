Manifestation, arrêts de travail, transports : suivez la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Un mouvement national relayé en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

Grève du 5 décembre : suivez la mobilisation en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Lorraine, France

C'est la mobilisation ce jeudi 5 décembre dans les secteurs public et privé contre la réforme des retraites préparée par le gouvernement. Grève à la SNCF et dans les transports publics, à l'éducation nationale ou dans l'énergie, manifestations... Suivez la mobilisation en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

L'essentiel

Grève très suivie à la SNCF : aucun TER ce jeudi sauf sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg.

: aucun TER ce jeudi sauf sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg. Les perturbations annoncées dans les Vosges .

. Les perturbations annoncées en Meurthe-et-Moselle où le préfet a mis en place un numéro d'information, le 03.83.34.25.33.

où le préfet a mis en place un numéro d'information, le 03.83.34.25.33. Les manifestations : à Nancy, elle partira à 14h de la place de la République ; à Epinal à 14h de la préfecture.

Le fil de la journée

Le mouvement est suivi au centre technique de la Métropole du Grand Nancy, rue Marcel Brot. Une centaine d'agents des services voirie, propreté et espaces verts sont mobilisés. Ils bloquent l'entrée depuis quatre heures du matin. Ils ont rendez-vous à la mi-journée au siège de la Métropole.

Mouvement de grève au centre technique de la Métropole du Grand Nancy le 5 décembre 2019 © Radio France - Vianney Smiarowski

Le début de journée a été particulièrement calme dans les transports. Illustration avec le PC Routes du Grand Nancy qui n'a relevé aucun véritable bouchon dans la métropole, hormis une zone de travaux rue Jeanne d'Arc à Nancy. Circulation fluide également sur les axes autoroutiers de la région. La gare de Nancy était également déserte.

En Meurthe-et-Moselle, la préfecture a mis en place d'un numéro unique à destination des usagers souhaitant se renseigner sur les perturbations, dans les transports, les écoles ou sur les axes routiers : le 03.83.34.25.33

Il n'appelle pas à manifester, mais il critique la méthode employée par le gouvernement, le secrétaire général de la CFDT Grand Est, Dominique Toussaint, était l'invité de France Bleu Lorraine. ce jeudi : "Le gouvernement s'y prend n'importe comment."