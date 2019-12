Grève du 5 décembre : suivez les mobilisations contre la réforme des retraites dans la Marne et les Ardennes

Journée de mobilisation massive en France, notamment dans la Marne et les Ardennes. Une grève interprofessionnelle qui n'est pas sans conséquence sur les transports et le fonctionnement des écoles et administrations.

Reims, France

C'est un jeudi noir partout en France. Plusieurs secteurs sont appelés à cesser le travail, par leurs syndicats, pour dire "non" à la réforme des retraites prévue par le Gouvernement. Les perturbations sont nombreuses dans l'enseignement, les transports, la santé et les administrations publiques et privées. Plus rare, certains salariés de maisons de champagne seront aussi dans les cortèges.

Dans la Marne, 124 écoles sont fermées ce jeudi. Côté transports, trafic SNCF très perturbé en Champagne-Ardenne avec un aller-retour Reims-Paris prévu et aucun TER. À Reims, sur le réseau Citura, comptez 1 tram par heure en direction de la gare Champagne-Ardenne TGV, 1 toutes les 15 minutes sur la ligne A. Perturbations prévues également à Chalons-en-Champagne et Charleville-Mézières.

Mobilisations chez les avocats et les pompiers

Les avocats décrètent une journée "Justice morte" à Reims, Chalons-en-Champagne et Charleville Mézières. Les pompiers de la Marne et des Ardennes seront aussi en grève aujourd'hui et fortement mobilisés notamment devant la caserne Marchandeau à Reims. Ces-derniers protestent contre le manque de moyens et l'augmentation du nombre d'interventions.

Suivez, en direct, les différents cortèges avec France Bleu Champagne-Ardenne

Selon les premiers chiffres, près de 300 enseignants et environ 500 cheminots sont dans le cortège rémois. Suivez la mobilisation en direct :