Grève du 5 décembre : trains, transports, éducation... qui participe au mouvement ?

De la SNCF aux transporteurs routiers en passant par les bus et tramways de plusieurs villes ou les écoles, collèges et lycées, de nombreux secteurs devraient être touchés par la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites. Voici ceux seront probablement concernés.

A la SNCF, une grève reconductible

A la SNCF, les quatre syndicats représentatifs appellent à la grève. La CGT-Cheminots, l'Unsa ferroviaire et Sud-Rail ont signé un appel unitaire à un mouvement illimité pour défendre les retraites "de l'ensemble des salariés", car selon eux "les régimes spéciaux (dont celui des cheminots, ndlr) comme le régime général sont ciblés" par la réforme.

La CFDT-Cheminots, restée jusqu'alors en retrait, a annoncé jeudi matin vouloir déposer un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre.

Les voyageurs sauront le 3 décembre dans l'après-midi quels trains circuleront le 5, précise la direction de la SNCF.

Journée noire en vue à la RATP

Après une grève très suivie le 13 septembre, qui avait mis Paris quasiment à l'arrêt, les trois syndicats représentatifs de la régie appellent cette fois-ci à une grève illimitée contre la réforme. "Le 5 décembre sera a priori aussi fort que le 13 septembre", estime Fabrice Ruiz de la CFE-CGC auprès de l'AFP. "Ce sera une très grosse journée" au vu des "remontées du terrain et des déclarations des agents qui doivent prévenir à l'avance s'ils seront grévistes", explique Bertrand Hammache de la CGT. "On n'est pas très inquiet pour le 6 décembre", qui devrait voir la grève se poursuivre, note Thierry Babec de l'Unsa.

Transports urbains et routiers perturbés, taxi et ambulanciers concernés

La CGT et FO appellent à une grève illimitée dès le 5 décembre dans le transport urbain et routier de voyageurs, de marchandises, de fonds. Un appel qui concerne également les ambulanciers, déménageurs ou les taxis. On fait ce qu'il faut pour que ce soit suivi", a indiqué à l'AFP Patrice Clos de FO Transports et Logistique.

"Pour le transport urbain et le transport routier de voyageurs, des notifications avant préavis de grève, assez nombreuses, ont été déposées", par exemple à Lyon, Montpellier, Bordeaux, a-t-il précisé. Dans le privé, aucun préavis n'est nécessaire.

Air France : le trafic perturbé ?

Chez Air France, les syndicats de pilotes et ceux des hôtesses et stewards n'appellent pas à la grève. Mais trois syndicats particulièrement implantés auprès du personnel au sol ont déposé des préavis : FO, premier syndicat toutes catégories, qui souhaite un mouvement reconductible, comme la CGT. Sud-Aérien veut aussi mobiliser le 5.

Chez les contrôleurs aériens, le SNCTA, premier syndicat, n'appelle pas à la grève, contrairement à l'USAC-CGT, numéro deux. Ces fonctionnaires sont soumis à un système d'astreinte destiné à assurer un service minimum mais une mobilisation importante pourrait engendrer retards ou annulations de vols.

EDF : des coupures d'électricité dans certains bâtiments ?

Plusieurs syndicats d'EDF, parmi lesquels Force ouvrière, Sud et la CGT appellent également à une grève reconductible à partir du 5 décembre. La CGT appelle à la grève ainsi qu'à des "baisses de production d'électricité, des coupures en énergie des bâtiments publics d'Etat (hors lieux de santé)" ainsi que dans des entreprises de la branche, et à l'inverse à remettre le courant chez les particuliers où il aurait été "injustement coupé", selon un communiqué.

Les fonctionnaires appelés à cesser le travail

De manière générale, c'est tout le secteur public qui est appelé à faire grève pour protester contre la réforme des retraites. La fédération FSU appelle tous les syndicats représentants des agents de la fonction publique à faire grève.

L'Éducation nationale mobilisée

Les écoles, collèges et lycées pourraient bien, eux aussi, être perturbés. Les syndicats SNES-FSU, SUD-Education et Unsa-Education appellent les enseignants à la grève le 5 décembre. D'autres syndicats de l'intersyndicale Education sont également mobilisés.

Les étudiants dans les manifs

Les organisations d'étudiants et de lycéens Unef, UNL, MNL et FIDL appellent également à manifester. De nombreuses organisations étudiantes seront déjà dans la rue le 26 novembre prochain pour protester contre la précarité étudiante.

Les policiers prêts à rejoindre le mouvement

Plusieurs syndicats de police, dont Alliance et l'Unsa, ont lancé dans un communiqué publié mardi une "dernière sommation" au gouvernement, faute de quoi ils menacent de rejoindre le mouvement de grève du 5 décembre. Ils protestent contre leurs conditions de travail. "Si avant le 5 décembre prochain, notre ministère ne répond pas à nos attentes", les syndicats appellent à "des actions de 10h à 15h dans tous les services de police", est-il expliqué dans un communiqué commun.

Infirmiers et urgentistes dans la rue

Le "plan hôpital" annoncé par le gouvernement mercredi n'a pas été bien accueilli par de nombreux personnels soignants. Le syndicat national des professionnels infirmiers (SNPI CFE-CGC) a rejoint l'appel à la grève du 5 décembre. Les médecins urgentistes, en grève depuis de longs mois, seront également dans la rue.