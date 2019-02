Grève du 5 février : quelles perturbations à Belfort et Montbéliard ?

Transports, écoles, cantines... le syndicat CGT appelle à la grève et à des manifestations ce mardi 5 février. France Bleu Belfort Montbéliard fait le point sur les éventuelles perturbations dans le nord Franche-Comté.

Quelle sera l'ampleur de la mobilisation à Belfort et Montbéliard ?

Belfort, France

Quelle sera l'ampleur de la mobilisation ? Le syndicat CGT appelle à la "grève générale" ce mardi 5 février et à "des manifestations" sur tout le territoire pour répondre à l'"urgence sociale", réclamant une hausse du Smic et une réforme de la fiscalité. A Belfort, un rassemblement aura lieu à 10 heures devant la Maison du Peuple. A Montbéliard, le rendez-vous est fixé à 14 heures Place de la mairie. On fait le point sur les éventuelles perturbations.

Pas de préavis dans les transports

Les réseaux de transports en commun du pays de Montbéliard et de Belfort ne devraient pas être impactés. Selon nos informations, aucun préavis de grève n'a été déposé, les bus d'Optymo et de la CTPM devraient rouler normalement ce mardi. Pareil pour la SNCF : la grève ne devrait avoir aucune conséquence sur le nombre de trains, ils devraient tous circuler.

Des perturbations dans les cantines

Pour ce qui est de l'Education nationale, des enseignants pourraient manquer à l'appel, mais impossible lundi soir de dire dans quelles proportions. Dans les écoles élémentaires de Belfort, les élèves ne pourront pas être pris en charge ni par le périscolaire, ni par la cantine dans les écoles Raymond Aubert et Châteaudun. Pas de cantine aux écoles Metzger et Pergaud. Le service minimum devrait être activé sur l'école Jules Heidet.

L'appel à la grève concerne également les collèges, lycées ou encore le secteur hospitalier.