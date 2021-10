Grève du 5 octobre : la CGT appelle à "se mobiliser pour les salaires"

La CGT fait partie de l'intersyndicale qui appelle à la grève partout en France ce mardi 5 octobre. Le syndicat appelle à se mobiliser particulièrement "pour les salaires."

L'appel a été lancé avant l'été. Après les retraités et les enseignants, ce sont les salariés, les fonctionnaires et les demandeurs d'emploi qui manifestent ce mardi à l'appel d'une intersyndicale pour l'emploi, les salaires, contre la réforme des retraites et de l'assurance chômage, qui vient d'entrer en vigueur.

Les salaires, même le patronat en parle.

Il y a 200 rassemblements en France, dont cinq dans le Finistère, avec un mot d'ordre : les salaires. "On considère que les travailleurs doivent se mobiliser particulièrement pour les salaires. Ce n'est pas nouveau pour nous mais on n'est pas les seuls, même le patronat ou certains hommes politiques en parlent", affirme Anne-Véronique Roudaut secrétaire générale de la CGT 29.

"Pour l'instant, les salariés sont les seuls qui n'ont pas grand-chose de toutes ces aides et de la reprise économique. Une des clefs pour que les secteurs en manque de main d'œuvre trouvent des salariés, c'est la question des salaires mais ce n'est pas la seule, il y a les conditions de travail, la question du sens que l’on donne à son travail."

Autre inquiétude, les conséquences du covid : "La crise sanitaire a fait des dégâts. Le télétravail a modifié les conditions de travail. On ne travaille pas tous de la même manière chez soi. Et cela casse aussi les collectifs de travail. C'est compliqué pour les salariés de se mobiliser en ce moment."