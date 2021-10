Grève du 5 octobre : "La priorité actuellement, ce sont les salaires", estime le patron de FO en Isère

C'est la première grande mobilisation sociale depuis la rentrée : 9 syndicats appellent à la grève en ce mardi 5 octobre. Ils protestent contre la réforme de l'assurance chômage et pour une hausse des salaires. "C'est bien priorité", estime Philippe Beaufort, secrétaire de FO en Isère.

Les syndicats veulent montrer les muscles face au gouvernement en ce mardi 5 octobre, alors que la présidentielle approche et face aux réformes en cours (assurance chômage, retraites...). Ils réclament aussi une hausse des salaires, pour faire face à la hausse de l'énergie. "Beaucoup de salariés se paupérisent", alerte notre invité, Philippe Beaufort, secrétaire départemental de Force Ouvrière en Isère. Trois manifestations sont prévues en Isère, à Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Roussillon.

France Bleu Isère : Beaucoup de revendications sont sur la table aujourd'hui, en particulier les salaires. Qu'est-ce que vous souhaitez envoyer comme message au gouvernement ?

Philippe Beaufort : Je pense que la priorité actuellement, c'est bien les salaires et le niveau des salaires. On a vu dernièrement l'augmentation du SMIC au 1er octobre (+2,2%), mais qui ne règle aucun problème puisqu'à côté, vous avez l'augmentation des prix, le gaz, l'électricité, l'essence, etc. Et donc, vous avez un certain nombre de salariés - de plus en plus nombreux - qui se paupérisent et qui et qui sont rattrapés par le SMIC, y compris des salariés cadres qui ont un pouvoir d'achat qui baisse considérablement.

Est ce que les syndicats, vous voulez faire du pouvoir d'achat l'un des enjeux de cette présidentielle? C'est dans six mois seulement.

Nous chez Force ouvrière, on est libre et indépendant des partis politiques et on n'a jamais fait d'appel au moment des élections. En revanche, il faut qu'on se mobilise. Ça fait 18 mois qu'on subit cette crise sanitaire et les salariés sont les premières victimes de cette crise sanitaire. Donc il faut effectivement qu'on mobilise, on y travaille depuis un certain temps et je pense qu'effectivement, il y aura du monde aujourd'hui dans la rue.

Justement, vous parlez de cette crise sanitaire. Vous demandez aussi, l'abrogation du pass sanitaire pour les travailleurs notamment. C'est le rôle d'un syndicat d'intervenir dans ce débat sanitaire ?

Sur le pass sanitaire oui. A Force ouvrière, on n'a pas appelé pour ou contre la vaccination par exemple, ça ce n'est pas le rôle d'une organisation syndicale. En revanche, durant l'été, il y a eu un certain nombre de mobilisations les samedi, où il y a eu du monde dans la rue. Force ouvrière a envoyé un signal, a invité nos militants et à nos adhérents qui le souhaitaient, à participer à ces mobilisations, notamment avec comme revendication l'abrogation du pass sanitaire et des lois liberticides.

Il y a trop de contraintes sanitaires aujourd'hui pour les salariés, d'après vous ?

Il y a des contraintes pour les salariés et pour les organisations syndicales. Certains salariés ne peuvent plus se faire représenter de la même manière. Les organisations syndicales ne peuvent plus pénétrer dans les entreprises ou dans les administrations de la même manière. D'un côté, on nous dit que le pass sanitaire ne réduit pas les droits des salariés et le droit syndical. Mais de l'autre côté, dasn les faits, on a un certain nombre d'atteintes à ces droits qui fait que les premières victimes de ces atteintes, ce sont bien les salariés.

Autre enjeu de cette mobilisation aujourd'hui, puis de la présidentielle : les retraites. On a plusieurs candidats qui veulent prolonger l'âge de départ. Je pense à Xavier Bertrand, qui propose 64 ans. Vous voulez leur envoyer un signal fort aujourd'hui à ces candidats ?

Il n'y a pas de signal envoyé à quelques candidats que ce soit. Le message, on le porte depuis maintenant un certain nombre d'années à Force ouvrière. En 2019, il y a eu quand même plusieurs mobilisations contre le projet de réforme des retraites. La mobilisation a été interrompue par la crise sanitaire, mais néanmoins avec énormément de salariés dans la rue qui disaient non à ce projet de réforme. Donc, on est toujours sur cette position-là. La loi est là mais il n'y a pas d'application, évidemment. On revient donc là dessus. Toutes les organisations syndicales, y compris la CFDT, sont opposées à ce qu'il y ait cette réforme des retraites. Pour Force ouvrière, ce n'est pas le moment, ni aujourd'hui ni demain.

Autre réforme dans votre viseur : la réforme de l'assurance chômage qui est entrée en vigueur depuis vendredi dernier. Ça aussi, ça va grossir les rangs des manifestations aujourd'hui j'imagine ?

Ecoutez, plus d'un million de demandeurs d'emploi vont être impactés, ils vont subir en moyenne une baisse de plus de 17% de leurs allocations chômage, avec en plus des disparités entre ceux qui ont une activité en continu et ceux en discontinu. On accentue la paupérisation des salariés de manière générale.