Grève du 5 octobre : "les salariés veulent leur part de la richesse créée" martèle le secrétaire de la CGT 42

Ce mardi 5 octobre, dans la Loire, quatre syndicats, CGT, FO, FSU et Solidaires, appellent à descendre dans la rue notamment pour la défense des salaires et des services publics. Jean-Michel Gourgaud, secrétaire départemental de la CGT dans la Loire, était l'invité de France Bleu ce mardi matin.

Une journée interprofessionnelle de mobilisation se tient ce mardi partout en France et dans la Loire, notamment à Saint Etienne, à Roanne et au Puy-en-Velay. Quatre syndicats ligériens, CGT, FO, FSU et Solidaires, appellent les travailleurs à descendre dans la rue pour défendre les salaires et les emplois, et protester contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage.

Jean-Michel Gourgaud, secrétaire départemental de la CGT dans la Loire, était l'invité de France Bleu Saint-Etienne Loire ce mardi matin.

A six mois de la présidentielle, vous espérez envoyer un signal fort aujourd'hui ?

Jean-Michel Gourgaud : Je crois que le monde du travail, les salariés, d'une manière générale, ont effectivement besoin d'envoyer un signal fort au gouvernement. Nous avons traversé une crise majeure et nous continuons. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ces salariés qui ont travaillé pendant toute la crise, ceux qu'on appelait les indispensables, ceux qui nous livrent, ceux qui ont tenu les commerces de la grande distribution, ceux qui ont délivré le courrier, ceux qui se sont occupés de nos aînés, aujourd'hui ils n'ont pas de retour sur investissement. Globalement, c'est zéro augmentation de salaire, et en termes de conditions de travail, c'est vraiment très inquiétant.

Quels sont encore aujourd'hui les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire ?

Il y a le secteur des aides à domicile, elles étaient dans la rue encore dernièrement, avec d'énormes difficultés et surtout, aucune reconnaissance de ce métier. Mais il y a aussi les services publics. Et donc, on constate aussi, par contre, que ça n'a pas été la crise pour tout le monde, puisque contrairement à ce qu'on pense, les bénéfices sont là. Les entreprises du CAC 40 ont encore réalisé 57 milliards de profits sur le premier semestre 2021 ! Pour une période de crise, c'est quand même pas mal. Les salariés, eux, n'ont rien. Ils ont fait leur travail correctement et aujourd'hui, aucun retour sur investissement. En plus de cela, il y a les augmentations dans le secteur de l'énergie...

Justement, cette hausse des prix de l'énergie, va t-elle faire d'autant plus descendre les gens dans la rue aujourd'hui ?

Je pense que oui, parce qu'il va être question du pouvoir d'achat. Il va être question de comment les gens vivent aujourd'hui et effectivement, la vie devient de plus en plus difficile. Avec les augmentations du prix de l'électricité : +12%, c'est quand même pas rien ! Ça fait 60% d'augmentation en dix ans. Le gaz, depuis 2006, ça fait 142% d'augmentation quand même. Et dans le même temps, les salaires n'ont pas bougé. Le point d'indice est gelé depuis plus de 10 ans dans la fonction publique. Tout ce mécontentement qui est là aujourd'hui fait que, effectivement, les salariés veulent aussi avoir leur part de la richesses créée.