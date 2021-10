Grève du 5 octobre : où sont les manifestations en Bretagne ?

Plus de 200 cortèges sont organisés en France pour la mobilisation du 5 octobre à l'appel d'une intersyndicale CGT, FO, Solidaires, FSU et pour les jeunes Fidl, MNL, UNEF et UNL. Il s'agit de grève et de manifestations pour les salaires, les emplois et contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage, qui vient d'entrer en vigueur.

Le trafic SNCF devrait être peu impacté, mais certaines communes (Brest et Morlaix notamment) ont déjà annoncé des perturbations dans les écoles.