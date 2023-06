Grève du 6 juin en Isère : le point sur les manifestations et perturbations dans les transports et les écoles

Pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, plusieurs manifestations sont prévues en Isère. À Grenoble, le cortège s'élancera à 10h de l'avenue Alsace Lorraine jusqu'à la place de Verdun. Même heure à Bourgoin-Jallieu depuis la place Saint-Michel et à Roussillon sur le parking Lidl de Salaise-sur-Sanne. À Vienne, le rendez-vous est donné à 14h à la gare routière et à 15h sur le Champs-de-Mars à Saint-Marcellin.

Des grèves et des manifestations organisées pour mettre la pression sur les députés, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi du groupe indépendant Liot visant à abroger le passage de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Quelles perturbations dans les transports ?

Entre les glissements de terrain du week-end dernier et la grève, la ligne TER entre Grenoble et Lyon reste perturbée ce mardi avec des retards et des arrêts supprimés. En raison de la grève uniquement, quelques arrêts sont supprimés entre Genève et Valence et entre Grenoble et Saint-André-le-Gaz mais toutes les autres lignes circulent normalement. Retrouvez les prévisions de la SNCF ici .

Sur le réseau TAG, les trams circulent avec entre 5 et 15 minutes d'attente aux heures de pointe. Des coupures ou déviations sont à prévoir dans le centre-ville de Grenoble à partir de 10h pendant la manifestation. Plus aucun tram ne circulera à partir de 21h et à partir de 20h30 sur les lignes de bus Chrono. Toutes les prévisions détaillées sont à retrouver ici .

Et dans les écoles ?

Dans les écoles maternelles et primaires grenobloises, pas de cantine ce mardi midi mais les élèves pourront emmener un pique-nique dans les établissements qui assurent un accueil. Certaines garderies seront également fermées le matin et le soir. À Roussillon aussi les cantines seront fermées et il n'y aura pas de garderies le soir. Plusieurs écoles maternelles et primaires sont fermées toute la journée à Saint-Martin-d'Hères. Six classes sur les six écoles de Vienne resteront portes closes, tout comme la cantine de l'école de Laffrey.