Grève à la SNCF : prévisions de trafic en Occitanie pour le week-end des 7 et 8 décembre

Région Occitanie, France

Après le "succès" de la grève du jeudi 5 décembre, les principaux syndicats représentatifs du personnel ont reconduit le mouvement. Près d'un tiers des cheminots était en grève vendredi, soit 87,2% des conducteurs selon la direction. Et la mobilisation se poursuit ce week-end des 7 et 8 décembre et même lundi. "D'après les premières remontées du terrain, nous pouvons d'ores et déjà affirmer que la journée de lundi sera toujours très difficile", a indiqué vendredi un porte-parole de la SNCF.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements et indique avoir prévenu plus 200.000 voyageurs que leurs trains seraient supprimés ces prochains jours. L'entreprise a par ailleurs bloqué les réservations sur la quasi-totalité des lignes de trains sur plusieurs jours depuis jeudi.

Prévisions de trafic en Occitanie pour samedi et dimanche

L'Occitanie est l'une des régions les plus touchées par le mouvement de grève.

TER :

Aucun train. Une partie des circulations sera assurée par autocar de substitution.

Intercités :

Aucun train.

TGV : 1 train sur 7

Trafic très perturbé, avec seulement un aller-retour Toulouse – Paris, deux allers-retours Montpellier – Paris et deux allers-retours Montpellier – Lyon.

Trafic SNCF très perturbé les 7 et 8 décembre © Radio France - Eric Turpin

Est-ce que mon train circule ?

Pendant toute la durée de la grève, l’information sur les trains du lendemain sera disponible tous les jours à 17h.

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : consultez les sites des services de covoiturage comme La Roue Verte, MobiCoop, Roulez Malin, Klaxit ou BlaBlaCar.

